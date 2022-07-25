النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بن معيض" إلى الرابعة عشرة بإمارة الرياض

تلقى المستشار بإمارة منطقة الرياض، محمد بن معيض القحطاني، التهاني والتبريكات، بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الرابعة عشرة.

جاء ذلك، بعد صدور الترقيات بمجلس الوزراء، اليوم، ومن ضمنهم المستشار محمد بن معيض بن عبدالله القحطاني إلى وظيفة "مستشار أمني"، بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة الرياض.

ورفع "القحطاني" الشكر والعرفان إلى مقام وزير الداخلية وأمير المنطقة ونائبه على هذه الثقة، داعيًا الله، أن تكون دعمًا لمزيد من الجهد والمثابرة لخدمة الدين والوطن.

وتتقدم "سبق" بدورها بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"بن معيض" إلى الرابعة عشرة بإمارة الرياض
سبق

تلقى المستشار بإمارة منطقة الرياض، محمد بن معيض القحطاني، التهاني والتبريكات، بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الرابعة عشرة.

جاء ذلك، بعد صدور الترقيات بمجلس الوزراء، اليوم، ومن ضمنهم المستشار محمد بن معيض بن عبدالله القحطاني إلى وظيفة "مستشار أمني"، بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة الرياض.

ورفع "القحطاني" الشكر والعرفان إلى مقام وزير الداخلية وأمير المنطقة ونائبه على هذه الثقة، داعيًا الله، أن تكون دعمًا لمزيد من الجهد والمثابرة لخدمة الدين والوطن.

وتتقدم "سبق" بدورها بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
05:39 PM

"بن معيض" إلى الرابعة عشرة بإمارة الرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,128

تلقى المستشار بإمارة منطقة الرياض، محمد بن معيض القحطاني، التهاني والتبريكات، بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الرابعة عشرة.

جاء ذلك، بعد صدور الترقيات بمجلس الوزراء، اليوم، ومن ضمنهم المستشار محمد بن معيض بن عبدالله القحطاني إلى وظيفة "مستشار أمني"، بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة الرياض.

ورفع "القحطاني" الشكر والعرفان إلى مقام وزير الداخلية وأمير المنطقة ونائبه على هذه الثقة، داعيًا الله، أن تكون دعمًا لمزيد من الجهد والمثابرة لخدمة الدين والوطن.

وتتقدم "سبق" بدورها بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,109
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,285
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,191
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,145

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة