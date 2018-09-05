بتوجيه من "حزب الله".. مساعٍ حوثية لإفشال "جنيف" قبل بدايته

كشف "غريفث" أن المشاورات المقرر إجراؤها تتناول 3 ملفات

كشفت مصادر عن شروط جديدة وضعتها المليشيا الحوثية قبل الحضور للمشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، في خطوة تمهد لعرقلة المشاورات.

وأشارت المصادر إلى أن الانقلابيين الحوثيين وبتوجيه من "حزب الله" يسعون لإفشال المشاورات قبل أن تبدأ.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، كشف سابقاً أن المشاورات المقرر إجراؤها بين الشرعية والانقلابيين، الخميس المقبل ستتناول 3 ملفات، وتستمر ثلاثة أيام.