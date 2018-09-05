النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بتوجيه من "حزب الله".. مساعٍ حوثية لإفشال "جنيف" قبل بدايته

كشف "غريفث" أن المشاورات المقرر إجراؤها تتناول 3 ملفات

كشفت مصادر عن شروط جديدة وضعتها المليشيا الحوثية قبل الحضور للمشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، في خطوة تمهد لعرقلة المشاورات.

وأشارت المصادر إلى أن الانقلابيين الحوثيين وبتوجيه من "حزب الله" يسعون لإفشال المشاورات قبل أن تبدأ.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، كشف سابقاً أن المشاورات المقرر إجراؤها بين الشرعية والانقلابيين، الخميس المقبل ستتناول 3 ملفات، وتستمر ثلاثة أيام.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بتوجيه من "حزب الله".. مساعٍ حوثية لإفشال "جنيف" قبل بدايته
سبق

كشفت مصادر عن شروط جديدة وضعتها المليشيا الحوثية قبل الحضور للمشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، في خطوة تمهد لعرقلة المشاورات.

وأشارت المصادر إلى أن الانقلابيين الحوثيين وبتوجيه من "حزب الله" يسعون لإفشال المشاورات قبل أن تبدأ.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، كشف سابقاً أن المشاورات المقرر إجراؤها بين الشرعية والانقلابيين، الخميس المقبل ستتناول 3 ملفات، وتستمر ثلاثة أيام.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
01:21 PM

بتوجيه من "حزب الله".. مساعٍ حوثية لإفشال "جنيف" قبل بدايته

كشف "غريفث" أن المشاورات المقرر إجراؤها تتناول 3 ملفات

A A A
محمد المواسي - الرياض
14
7,764

كشفت مصادر عن شروط جديدة وضعتها المليشيا الحوثية قبل الحضور للمشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، في خطوة تمهد لعرقلة المشاورات.

وأشارت المصادر إلى أن الانقلابيين الحوثيين وبتوجيه من "حزب الله" يسعون لإفشال المشاورات قبل أن تبدأ.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، كشف سابقاً أن المشاورات المقرر إجراؤها بين الشرعية والانقلابيين، الخميس المقبل ستتناول 3 ملفات، وتستمر ثلاثة أيام.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,030
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,948
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة