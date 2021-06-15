يستقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المستفيدين في مقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض كل يوم إثنين، بعد تسجيل موعد عبر بوابة المجلس ( www.scj.gov.sa )؛ وذلك لتنظيم عملية الدخول؛ تطبيقاً للإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يستقبل المستفيدين كل يوم إثنين عبدالله البرقاوي سبق 2021-06-15 يستقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المستفيدين في مقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض كل يوم إثنين، بعد تسجيل موعد عبر بوابة المجلس (www.scj.gov.sa)؛ وذلك لتنظيم عملية الدخول؛ تطبيقاً للإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 03:37 PM

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يستقبل المستفيدين كل يوم إثنين أصحاب المواعيد المسجلة عبر بوابة المجلس





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يستقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المستفيدين في مقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض كل يوم إثنين، بعد تسجيل موعد عبر بوابة المجلس (www.scj.gov.sa)؛ وذلك لتنظيم عملية الدخول؛ تطبيقاً للإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة كورونا.