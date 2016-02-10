"المحتوى المحلي": نراقب ما يتجاوز 100 مليون ريال والعقوبات رادعة

"غسان الشبل": المنافسة تحدد هامش الربح إلا في هذه الحالة

أكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن الهيئة تراقب العقود التي تتجاوز 100 مليون ريال، مشيرة إلى وجود عقوبات رادعة للمخالفين.

وأوضحت أن عملية تحديد هامش الربح غير موجودة إلا في حالة واحدة، وبالتالي ما يحدد الربح هو عملية المنافسة.

وقال رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل خلال الورشة التدريبية التي نظمتها هيئة الإعلاميين: الهيئة عمرها قصير والسنة الأولى كانت مهمة كمرحلة تأسيسية لوضع البنية التحتية والإجراءات والآليات الرقابية التي تمكنهم من تحقيق الهدف.

وأضاف: السنة الأولى كانت مليئة بالمشقة لكنها غير ظاهرة للعيان وأملنا كبير أن تكون سنة 2020 بداية تحول في عملية تعزيز المستوى المحلي في المملكة.

وأردف: مهمة الهيئة ليست سهلة لأنها تدخل في جميع المجالات وجميع مفاصل الاقتصاد مثل الصناعة والقطاع الخدمي والتجاري.

وتابع: للهيئة دور في جميع القطاعات إضافة إلى أن عملية إعادة دراسة الكثير من الأنظمة والإجراءات لتكون مشجعة ومحفزة لزيادة المحتوى المحلي، وهي عملية لا تنتهي بمجرد إصدار وثيقة أو نظام ولكنها عملية مستمرة من تطبيق وتحسين بناءً على تجاربنا في عملية المحتوى المهني.

وأشار "الشبل" إلى أن أحد التحديات الرئيسة أن الهيئة لا تستطيع أن تنجح بمفردها، الهيئة تستطيع بدعم من ولاة الأمر أن تضع الأنظمة والمتطلبات التي تحفز على عملية زيادة المحتوى المحلي وتحفز على عملية نقل التقنيات وتحفز على استخدام الموارد المحلية ولكن تعاون الجهات التنفيذية أمر مهم، لذا حرصنا من اليوم الأول أن نكسب الجميع وأن ينظر الجميع إلى مهمتنا بأنها مهمتهم.

وتابع: من خلال الأنظمة والإجراءات نستطيع أن نلزم بكثير من الأمور التي لها علاقة بالمحتوى المحلي، ولكن الأهم منها أن يكون هناك تبنٍ كامل لعملية المحتوى المحلي من القطاعات الأخرى الاقتصادية حين نتحدث عن الشركات الكبرى والشركات المدرجة والمنشآت المتوسطة والصغيرة، وكذلك المستهلك العادي هل يفضل المنتج الوطني أم لا؟ هل يبحث عن المنتج المحلي في المحلات أم أنه لا يشكل بالنسبة له أهمية؟

واستطرد بالقول: الجانب التوعوي مهم ودور الصحافة جوهري في عملية التأكيد على أهمية المحتوى المحلي وتبني جميع فئات الاقتصاد الوطني والشركات الحكومية والخاصة والتوعية على مستوى الشركات والأفراد والمستهلك العادي، فنحن ننظر إلى الصحافة كشريك استراتيجي مهم في عملية تنفيذ مهمتنا بهيئة المحتوى المحلي.

وتابع: اعتمادنا بعد الله ثم على دعم ولاة الأمر للهيئة وتبنيهم الكامل، وغالبية العاملين في الهيئة هم من فئة الشابات والشباب، وأفكارهم حديثة ومطورة ويفكرون خارج الصندوق في عملية وضع المتطلبات، وبالتالي ننظر إلى مشاركتهم بشكل فعال وحيوي ونستعين بخبرات دولية وتجارب الدول الأخرى ممن سبقنا لنتعلم منهم.

وقال "الشبل" برغم التحديات، هناك دعم كامل لنا ونحن متفائلون جدًا بتحقيق نتائج لها دور إيجابي في عملية تعزيز الاقتصاد الوطني واستدامته وتنويع مصادر الدخل ويتفرع منها مستهدفات كثيرة، منها خلق الوظائف ونقل التقنيات والتوسع في العلوم المعرفية.

ورداً على أحد الأسئلة، أضاف "الشبل": بالنسبة للتعاقدات هامش الربح غير محدد إلاّ في حالة واحدة عندما تكون متجهًا إلى مصدر واحد لمنتج معين فتنظر إلى عملية التكلفة ما هو المسموح بالنسبة لهامش الربح، وهذا الإجراء لا يستخدم إلا في أضيق الحدود إذا كان له هدف استراتيجي كبير، وبالتالي عملية تحديد هامش الربح غير موجود وما يحددها هو عملية المنافسة.

إلى ذلك، نظمت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ورشة عمل خاصة بعرض منتجاتها وأبرز إنجازاتها خلال العام 2019 بحضور رئيس الهيئة الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل في فندق كراون بلازا بالرياض.

وتضمنت أبرز منجزات الهيئة للعام 2019، صدور لائحة تفصيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة بالسوق المالية، إصدار القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية بدءًا بقطاع البناء والتشييد، إطلاق مبادرة شراكات المحتوى المحلي، تأسيس مجلس تنسيق المحتوى المحلي بعضوية كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية المعنية.

وتم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون مع وزارة الطاقة والهيئة العامة للصناعات العسكرية وصندوق التنمية الصناعية السعودي، اعتماد خط أساس المحتوى المحلي لـ 50 شركة، تنمية المحتوى المحلي في مشروع التعدادات الكهربائية الذكية لإنتاج 3.5 مليون عداد ذكي، وإطلاق بوابة المحتوى المحلي في مرحلتها الأولى على منصة اعتماد.