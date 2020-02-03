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تهور قبل اللحظة المفصلية.. فيديو جديد لـ"حادث محطة جازان" ونجاة الشاب

ملابسات.. مركبة مقابل محل بها شخص كان قد نزل من معه والسيارة تندفع نحوه

كشف مقطع فيديو جديد، تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، كيف وقع الحادث المروري الذي نجا منه شاب بأعجوبة يوم أمس بجازان.

وبيّن مقطع الفيديو قائد مركبة من نوع هايلوكس يقود بتهور ويتجاوز تجاوزًا خاطئًا، قبل أن تنحرف مركبته باتجاه الرصيف وتشق طريقها نحو المركبة المتوقفة في مجمع محطة بنزين في محافظة شرق منطقة جازان؛ حيث أصيب قائد الهايلوكس.

وكان مقطع فيديو في إحدى محافظات منطقة جازان الشرقية قد أظهر الحادث المروع؛ حيث كانت تتوقف مركبة مقابل محل وبها شخص واحد كان قد نزل من معه إلى المحل؛ بينما كانت سيارة أخرى تندفع باتجاه مركبتهم، كان يحاول من بقي فيها النزول، ونجح في غضون لحظة مفصلية في النجاة من مصير مروع.

حادث مروري جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تهور قبل اللحظة المفصلية.. فيديو جديد لـ"حادث محطة جازان" ونجاة الشاب
سبق

كشف مقطع فيديو جديد، تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، كيف وقع الحادث المروري الذي نجا منه شاب بأعجوبة يوم أمس بجازان.

وبيّن مقطع الفيديو قائد مركبة من نوع هايلوكس يقود بتهور ويتجاوز تجاوزًا خاطئًا، قبل أن تنحرف مركبته باتجاه الرصيف وتشق طريقها نحو المركبة المتوقفة في مجمع محطة بنزين في محافظة شرق منطقة جازان؛ حيث أصيب قائد الهايلوكس.

وكان مقطع فيديو في إحدى محافظات منطقة جازان الشرقية قد أظهر الحادث المروع؛ حيث كانت تتوقف مركبة مقابل محل وبها شخص واحد كان قد نزل من معه إلى المحل؛ بينما كانت سيارة أخرى تندفع باتجاه مركبتهم، كان يحاول من بقي فيها النزول، ونجح في غضون لحظة مفصلية في النجاة من مصير مروع.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
11:37 AM

تهور قبل اللحظة المفصلية.. فيديو جديد لـ"حادث محطة جازان" ونجاة الشاب

ملابسات.. مركبة مقابل محل بها شخص كان قد نزل من معه والسيارة تندفع نحوه

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محمد المواسي - جازان
7
11,882

كشف مقطع فيديو جديد، تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، كيف وقع الحادث المروري الذي نجا منه شاب بأعجوبة يوم أمس بجازان.

وبيّن مقطع الفيديو قائد مركبة من نوع هايلوكس يقود بتهور ويتجاوز تجاوزًا خاطئًا، قبل أن تنحرف مركبته باتجاه الرصيف وتشق طريقها نحو المركبة المتوقفة في مجمع محطة بنزين في محافظة شرق منطقة جازان؛ حيث أصيب قائد الهايلوكس.

وكان مقطع فيديو في إحدى محافظات منطقة جازان الشرقية قد أظهر الحادث المروع؛ حيث كانت تتوقف مركبة مقابل محل وبها شخص واحد كان قد نزل من معه إلى المحل؛ بينما كانت سيارة أخرى تندفع باتجاه مركبتهم، كان يحاول من بقي فيها النزول، ونجح في غضون لحظة مفصلية في النجاة من مصير مروع.

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