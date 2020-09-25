النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفارة السعودية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني بمشاركة عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية

بحضور "ريموش".. وقدموا التهاني للمملكة وقيادتها وشعبها بهذه المناسبة السعيدة

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود بن حسين قطان حفل عشاء لمنسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة السفارة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية.

وشارك في هذه المناسبة عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير الجزائر الشقيق نصر الدين ريموش، وسفراء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومصر والصومال وفلسطين واليمن ولبنان، حيث قدموا التهاني للمملكة وقيادتها وشعبها بهذه المناسبة.

كما رفع منسوبو السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة للسفارة أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولكافة أفراد الشعب السعودي بهذه المناسبة السعيدة.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفارة السعودية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني بمشاركة عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية
سبق

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود بن حسين قطان حفل عشاء لمنسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة السفارة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية.

وشارك في هذه المناسبة عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير الجزائر الشقيق نصر الدين ريموش، وسفراء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومصر والصومال وفلسطين واليمن ولبنان، حيث قدموا التهاني للمملكة وقيادتها وشعبها بهذه المناسبة.

كما رفع منسوبو السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة للسفارة أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولكافة أفراد الشعب السعودي بهذه المناسبة السعيدة.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
12:10 AM

سفارة السعودية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني بمشاركة عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية

بحضور "ريموش".. وقدموا التهاني للمملكة وقيادتها وشعبها بهذه المناسبة السعيدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
634

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود بن حسين قطان حفل عشاء لمنسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة السفارة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية.

وشارك في هذه المناسبة عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير الجزائر الشقيق نصر الدين ريموش، وسفراء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومصر والصومال وفلسطين واليمن ولبنان، حيث قدموا التهاني للمملكة وقيادتها وشعبها بهذه المناسبة.

كما رفع منسوبو السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة للسفارة أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولكافة أفراد الشعب السعودي بهذه المناسبة السعيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,329
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,112
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,031
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,812

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف
إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة