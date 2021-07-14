أعلنت رئاسة شؤون الحرمين اليوم عن صدور التوجيه الكريم بتكليف فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام خطيبًا لخطبة عرفة.
صدور التوجيه الكريم بتكليف الشيخ "بندر بليلة" خطيبًا لخطبة عرفة
أعلنت رئاسة شؤون الحرمين اليوم عن صدور التوجيه الكريم بتكليف فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام خطيبًا لخطبة عرفة.
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صدور التوجيه الكريم بتكليف الشيخ "بندر بليلة" خطيبًا لخطبة عرفةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-14
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
02:46 PM
صدور التوجيه الكريم بتكليف الشيخ "بندر بليلة" خطيبًا لخطبة عرفة
أعلنت رئاسة شؤون الحرمين اليوم عن صدور التوجيه الكريم بتكليف فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام خطيبًا لخطبة عرفة.
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