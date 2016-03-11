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"كورونا" يقضي على 10 أشخاص جدد في إسبانيا

بولندا: إغلاق جميع المدارس والجامعات

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم (الأربعاء)، عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في منطقة مدريد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة إلى 31.
وأوضحت الهيئة الصحية لمنطقة مدريد، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس المؤكدة ارتفع اليوم إلى 1024، مقارنة مع 782 حالة إصابة أعلن عنها أمس، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".
من جانبها، بينت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية أن متوسط عمر المتوفين حتى الآن 85 عاماً، ومعظمهم من الرجال.
من جهة أخرى، ذكر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم (الأربعاء)، أن جميع المدارس ستغلق أبوابها اعتباراً من يوم (الاثنين)؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف "مورافيتسكي" أنه سيتم إغلاق الجامعات والمتاحف ودور السينما أيضاً.
وأكدت بولندا 26 حالة إصابة بالفيروس، لكنه لم يسفر عن وفيات هناك، وفقاً لـ"رويترز".

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يقضي على 10 أشخاص جدد في إسبانيا
سبق

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم (الأربعاء)، عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في منطقة مدريد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة إلى 31.
وأوضحت الهيئة الصحية لمنطقة مدريد، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس المؤكدة ارتفع اليوم إلى 1024، مقارنة مع 782 حالة إصابة أعلن عنها أمس، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".
من جانبها، بينت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية أن متوسط عمر المتوفين حتى الآن 85 عاماً، ومعظمهم من الرجال.
من جهة أخرى، ذكر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم (الأربعاء)، أن جميع المدارس ستغلق أبوابها اعتباراً من يوم (الاثنين)؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف "مورافيتسكي" أنه سيتم إغلاق الجامعات والمتاحف ودور السينما أيضاً.
وأكدت بولندا 26 حالة إصابة بالفيروس، لكنه لم يسفر عن وفيات هناك، وفقاً لـ"رويترز".

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
07:25 PM

"كورونا" يقضي على 10 أشخاص جدد في إسبانيا

بولندا: إغلاق جميع المدارس والجامعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم (الأربعاء)، عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في منطقة مدريد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة إلى 31.
وأوضحت الهيئة الصحية لمنطقة مدريد، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس المؤكدة ارتفع اليوم إلى 1024، مقارنة مع 782 حالة إصابة أعلن عنها أمس، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".
من جانبها، بينت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية أن متوسط عمر المتوفين حتى الآن 85 عاماً، ومعظمهم من الرجال.
من جهة أخرى، ذكر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم (الأربعاء)، أن جميع المدارس ستغلق أبوابها اعتباراً من يوم (الاثنين)؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف "مورافيتسكي" أنه سيتم إغلاق الجامعات والمتاحف ودور السينما أيضاً.
وأكدت بولندا 26 حالة إصابة بالفيروس، لكنه لم يسفر عن وفيات هناك، وفقاً لـ"رويترز".

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