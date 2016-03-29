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سفير فلسطين يزور الندوة العالمية وينوه بدعم المملكة للشعب الشقيق

بحث أوجه التعاون المشترك في مجال العمل الخيري

استقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي د. صالح الوهيبي في مكتبه بالأمانة العامة للندوة العالمية بالرياض السفير الفلسطيني السيدعبدالله الأغا.

وخلال اللقاء بحث الطرفان أوجه التعاون المشترك في مجال العمل الخيري، كما اطلع الوهيبي على جهود الندوة ونشاطها التنموي وإسهاماتها المتواصلة في خدمة المجتمعات الإنسانية، مؤكدًا على رسالتها التي تعزز وتطور العمل الخيري والتنموي.

ونوه السفير الفلسطيني بجهود المملكة في دعم القضية الفلسطينية وسعيها الدؤوب للوقوف بجوار الشعب الفلسطيني سياسيًا وإنسانيًا، مثمنًا نشاط الندوة العالمية وجهودها التنموية التي تعنى بالشباب وتوفر له البيئة المناسبة التي تؤهله لخدمة وطنه ومجتمعه.

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سفير فلسطين يزور الندوة العالمية وينوه بدعم المملكة للشعب الشقيق
سبق

استقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي د. صالح الوهيبي في مكتبه بالأمانة العامة للندوة العالمية بالرياض السفير الفلسطيني السيدعبدالله الأغا.

وخلال اللقاء بحث الطرفان أوجه التعاون المشترك في مجال العمل الخيري، كما اطلع الوهيبي على جهود الندوة ونشاطها التنموي وإسهاماتها المتواصلة في خدمة المجتمعات الإنسانية، مؤكدًا على رسالتها التي تعزز وتطور العمل الخيري والتنموي.

ونوه السفير الفلسطيني بجهود المملكة في دعم القضية الفلسطينية وسعيها الدؤوب للوقوف بجوار الشعب الفلسطيني سياسيًا وإنسانيًا، مثمنًا نشاط الندوة العالمية وجهودها التنموية التي تعنى بالشباب وتوفر له البيئة المناسبة التي تؤهله لخدمة وطنه ومجتمعه.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
05:12 PM

سفير فلسطين يزور الندوة العالمية وينوه بدعم المملكة للشعب الشقيق

بحث أوجه التعاون المشترك في مجال العمل الخيري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي د. صالح الوهيبي في مكتبه بالأمانة العامة للندوة العالمية بالرياض السفير الفلسطيني السيدعبدالله الأغا.

وخلال اللقاء بحث الطرفان أوجه التعاون المشترك في مجال العمل الخيري، كما اطلع الوهيبي على جهود الندوة ونشاطها التنموي وإسهاماتها المتواصلة في خدمة المجتمعات الإنسانية، مؤكدًا على رسالتها التي تعزز وتطور العمل الخيري والتنموي.

ونوه السفير الفلسطيني بجهود المملكة في دعم القضية الفلسطينية وسعيها الدؤوب للوقوف بجوار الشعب الفلسطيني سياسيًا وإنسانيًا، مثمنًا نشاط الندوة العالمية وجهودها التنموية التي تعنى بالشباب وتوفر له البيئة المناسبة التي تؤهله لخدمة وطنه ومجتمعه.

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