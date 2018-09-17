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ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من ملك البحرين وولي العهد الكويتي

أكّدا وقوفهما وتضامنهما مع السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين.

وعبّر الملك حمد بن عيسى؛ خلال الاتصال عن إدانته للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً وقوف البحرين مع المملكة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ ولي العهد بدولة الكويت.

وعبّر سمو ولي عهد الكويت، خلال الاتصال، عن إدانته للعمل التخريبي الذي استهدف معملين لـ "أرامكو السعودية" في بقيق وخريص، مؤكداً تضامن الكويت مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من ملك البحرين وولي العهد الكويتي
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين.

وعبّر الملك حمد بن عيسى؛ خلال الاتصال عن إدانته للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً وقوف البحرين مع المملكة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ ولي العهد بدولة الكويت.

وعبّر سمو ولي عهد الكويت، خلال الاتصال، عن إدانته للعمل التخريبي الذي استهدف معملين لـ "أرامكو السعودية" في بقيق وخريص، مؤكداً تضامن الكويت مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
09:30 AM

ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من ملك البحرين وولي العهد الكويتي

أكّدا وقوفهما وتضامنهما مع السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين.

وعبّر الملك حمد بن عيسى؛ خلال الاتصال عن إدانته للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً وقوف البحرين مع المملكة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ ولي العهد بدولة الكويت.

وعبّر سمو ولي عهد الكويت، خلال الاتصال، عن إدانته للعمل التخريبي الذي استهدف معملين لـ "أرامكو السعودية" في بقيق وخريص، مؤكداً تضامن الكويت مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات.

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