ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من ملك البحرين وولي العهد الكويتي

أكّدا وقوفهما وتضامنهما مع السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين.

وعبّر الملك حمد بن عيسى؛ خلال الاتصال عن إدانته للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً وقوف البحرين مع المملكة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ ولي العهد بدولة الكويت.

وعبّر سمو ولي عهد الكويت، خلال الاتصال، عن إدانته للعمل التخريبي الذي استهدف معملين لـ "أرامكو السعودية" في بقيق وخريص، مؤكداً تضامن الكويت مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات.