نائب أمير مكة يعزي في وفاة الشيخ "بنيه اليزيدي"

لقي حتفه إثر حادث مروري وقع شرق المحافظة

قدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، تعازيه ومواساته لذوي شيخ قبيلة الرشدة إحدى قبائل بني يزيد بمحافظة الليث، الشيخ بنيه بن كلاب اليزيدي، والذي توفي إثر حادث مروري وقع شرق المحافظة.

وأعرب نائب أمير منطقة مكة في اتصال هاتفي بذوي اليزيدي، عن تعازيه ومواساته في الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة، على مواساته وتعازيه غير المستغربة من ولاة الأمر.

يشار إلى أن الشيخ بنيه اليزيدي يعتبر من الشخصيات التي كان لها إسهاماتها الفاعلة في جوانب إصلاح ذات البين، وأوجه البر، وغيرها من الأعمال الخيرية.