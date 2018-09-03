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نائب أمير مكة يعزي في وفاة الشيخ "بنيه اليزيدي"

لقي حتفه إثر حادث مروري وقع شرق المحافظة

قدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، تعازيه ومواساته لذوي شيخ قبيلة الرشدة إحدى قبائل بني يزيد بمحافظة الليث، الشيخ بنيه بن كلاب اليزيدي، والذي توفي إثر حادث مروري وقع شرق المحافظة.

وأعرب نائب أمير منطقة مكة في اتصال هاتفي بذوي اليزيدي، عن تعازيه ومواساته في الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة، على مواساته وتعازيه غير المستغربة من ولاة الأمر.

يشار إلى أن الشيخ بنيه اليزيدي يعتبر من الشخصيات التي كان لها إسهاماتها الفاعلة في جوانب إصلاح ذات البين، وأوجه البر، وغيرها من الأعمال الخيرية.

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نائب أمير مكة يعزي في وفاة الشيخ "بنيه اليزيدي"
سبق

قدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، تعازيه ومواساته لذوي شيخ قبيلة الرشدة إحدى قبائل بني يزيد بمحافظة الليث، الشيخ بنيه بن كلاب اليزيدي، والذي توفي إثر حادث مروري وقع شرق المحافظة.

وأعرب نائب أمير منطقة مكة في اتصال هاتفي بذوي اليزيدي، عن تعازيه ومواساته في الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة، على مواساته وتعازيه غير المستغربة من ولاة الأمر.

يشار إلى أن الشيخ بنيه اليزيدي يعتبر من الشخصيات التي كان لها إسهاماتها الفاعلة في جوانب إصلاح ذات البين، وأوجه البر، وغيرها من الأعمال الخيرية.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
11:04 PM

نائب أمير مكة يعزي في وفاة الشيخ "بنيه اليزيدي"

لقي حتفه إثر حادث مروري وقع شرق المحافظة

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عوض الفهمي - الليث
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1,396

قدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، تعازيه ومواساته لذوي شيخ قبيلة الرشدة إحدى قبائل بني يزيد بمحافظة الليث، الشيخ بنيه بن كلاب اليزيدي، والذي توفي إثر حادث مروري وقع شرق المحافظة.

وأعرب نائب أمير منطقة مكة في اتصال هاتفي بذوي اليزيدي، عن تعازيه ومواساته في الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة، على مواساته وتعازيه غير المستغربة من ولاة الأمر.

يشار إلى أن الشيخ بنيه اليزيدي يعتبر من الشخصيات التي كان لها إسهاماتها الفاعلة في جوانب إصلاح ذات البين، وأوجه البر، وغيرها من الأعمال الخيرية.

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