7 فرق دولية استعراضية تزين سماء الرياض الخميس.. ومطار الثمامة يستضيف الفاعليات

بمشاركة 60 طياراً سعودياً وأجنبياً ورعاية فيصل بن بندر وحضور سلطان بن سلمان

تشارك عديد الفرق الاستعراضية الدولية في ملتقى الطيران العام في مطار الثمامة في الرياض الخميس المقبل بمشاركة 60 طياراً سعودياً وأجنبياً وسبع فرق للعروض الجوية الدولية من إيطاليا، بريطانيا، السويد، بولندا، ألمانيا، مصر، والإمارات إضافة إلى المملكة. يقام الملتقى برعاية الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وبحضور الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

وسيقام عدد من الفعاليات المصاحبة للملتقى مثل عرض الطائرات المملوكة لأعضاء نادي الطيران السعودي إضافة إلى عرض عديد من الأنواع المختلفة لطائرات المشاركين في الملتقى من عدة دول كما ستقدم نشرات تعريفية للجمهور حول هذه الطائرات.

وسيطلق الملتقى فعاليات وأنشطة جاذبة وشائقة في مجالات الطيران وعروضه التي تستهوي جمهور الحضور والمشاهدين الذين يجتذبهم الملتقى وخصوصاً، فئة الشباب وهواة الطيران حيث سيقدم الملتقى على مدى ثلاثة أيام عروضاً جوية تنفذها فرق جوية محلية وعالمية ومنها عروض جوية ليلية مبهرة.