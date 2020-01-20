النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

7 فرق دولية استعراضية تزين سماء الرياض الخميس.. ومطار الثمامة يستضيف الفاعليات

بمشاركة 60 طياراً سعودياً وأجنبياً ورعاية فيصل بن بندر وحضور سلطان بن سلمان

تشارك عديد الفرق الاستعراضية الدولية في ملتقى الطيران العام في مطار الثمامة في الرياض الخميس المقبل بمشاركة 60 طياراً سعودياً وأجنبياً وسبع فرق للعروض الجوية الدولية من إيطاليا، بريطانيا، السويد، بولندا، ألمانيا، مصر، والإمارات إضافة إلى المملكة. يقام الملتقى برعاية الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وبحضور الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

وسيقام عدد من الفعاليات المصاحبة للملتقى مثل عرض الطائرات المملوكة لأعضاء نادي الطيران السعودي إضافة إلى عرض عديد من الأنواع المختلفة لطائرات المشاركين في الملتقى من عدة دول كما ستقدم نشرات تعريفية للجمهور حول هذه الطائرات.

وسيطلق الملتقى فعاليات وأنشطة جاذبة وشائقة في مجالات الطيران وعروضه التي تستهوي جمهور الحضور والمشاهدين الذين يجتذبهم الملتقى وخصوصاً، فئة الشباب وهواة الطيران حيث سيقدم الملتقى على مدى ثلاثة أيام عروضاً جوية تنفذها فرق جوية محلية وعالمية ومنها عروض جوية ليلية مبهرة.

الرياض الثمامة ملتقى الطيران العام فرق للعروض الجوية الدولية

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

اعلان
7 فرق دولية استعراضية تزين سماء الرياض الخميس.. ومطار الثمامة يستضيف الفاعليات
سبق

تشارك عديد الفرق الاستعراضية الدولية في ملتقى الطيران العام في مطار الثمامة في الرياض الخميس المقبل بمشاركة 60 طياراً سعودياً وأجنبياً وسبع فرق للعروض الجوية الدولية من إيطاليا، بريطانيا، السويد، بولندا، ألمانيا، مصر، والإمارات إضافة إلى المملكة. يقام الملتقى برعاية الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وبحضور الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

وسيقام عدد من الفعاليات المصاحبة للملتقى مثل عرض الطائرات المملوكة لأعضاء نادي الطيران السعودي إضافة إلى عرض عديد من الأنواع المختلفة لطائرات المشاركين في الملتقى من عدة دول كما ستقدم نشرات تعريفية للجمهور حول هذه الطائرات.

وسيطلق الملتقى فعاليات وأنشطة جاذبة وشائقة في مجالات الطيران وعروضه التي تستهوي جمهور الحضور والمشاهدين الذين يجتذبهم الملتقى وخصوصاً، فئة الشباب وهواة الطيران حيث سيقدم الملتقى على مدى ثلاثة أيام عروضاً جوية تنفذها فرق جوية محلية وعالمية ومنها عروض جوية ليلية مبهرة.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
11:27 PM

7 فرق دولية استعراضية تزين سماء الرياض الخميس.. ومطار الثمامة يستضيف الفاعليات

بمشاركة 60 طياراً سعودياً وأجنبياً ورعاية فيصل بن بندر وحضور سلطان بن سلمان

A A A
خالد خليل - الرياض
0
4,677

تشارك عديد الفرق الاستعراضية الدولية في ملتقى الطيران العام في مطار الثمامة في الرياض الخميس المقبل بمشاركة 60 طياراً سعودياً وأجنبياً وسبع فرق للعروض الجوية الدولية من إيطاليا، بريطانيا، السويد، بولندا، ألمانيا، مصر، والإمارات إضافة إلى المملكة. يقام الملتقى برعاية الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وبحضور الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

وسيقام عدد من الفعاليات المصاحبة للملتقى مثل عرض الطائرات المملوكة لأعضاء نادي الطيران السعودي إضافة إلى عرض عديد من الأنواع المختلفة لطائرات المشاركين في الملتقى من عدة دول كما ستقدم نشرات تعريفية للجمهور حول هذه الطائرات.

وسيطلق الملتقى فعاليات وأنشطة جاذبة وشائقة في مجالات الطيران وعروضه التي تستهوي جمهور الحضور والمشاهدين الذين يجتذبهم الملتقى وخصوصاً، فئة الشباب وهواة الطيران حيث سيقدم الملتقى على مدى ثلاثة أيام عروضاً جوية تنفذها فرق جوية محلية وعالمية ومنها عروض جوية ليلية مبهرة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,085
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,082
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,510
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,150

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة