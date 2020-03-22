"بلدية الليث" تغلق مخبزاً ومستودعاً للمواد الغذائية بسبب الفئران

مداهمة منزل تستخدمه عمالة وافدة لبيع الأسماك وإتلاف ٢٠٠ كلجم

أغلقت بلدية محافظة الليث مستودعاً للمواد الغذائية يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية والفنية، وفي بيئة خصبة للأمراض والعدوى؛ مما تسبب في انتشار الفئران داخل المستودع، بالإضافة إلى إغلاق مخبز لعدم التزامه بتعليمات البلدية التي أصدرتها مؤخراً حسب الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، حيث يقوم العمالة بعرض الخبز بدون تغليف، واستخدام طاولات خشبية غير صالحة للاستخدام لفرد العجين عليها.



كما تلقت بلدية الليث بلاغاً من أحد المواطنين عن وجود منزل شعبي يقطنه عمالة وافدة يزاولون نشاط بيع الأسماك، حيث داهمت البلدية المنزل وتم ضبط ما يقارب ٢٠٠ كيلوجرام من الأسماك الفاسدة، والتي أتلفتها البلدية.



من جهة أخرى، أكدت بلدية الليث أن سوق الأسماك المركزي بالمحافظة يخضع حالياً لأعمال الصيانة، وسيتم جاهزيته خلال الأسبوعين المقبلين.