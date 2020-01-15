وزارة الصحة تطلق المشروع الوطني للمشي "امش 30"

يهدف إلى تعزيز الصحة العامة ورفع معدل الممارسين

أطلقت وزارة الصحة المشروع الوطني للمشي في جميع مناطق ومحافظات المملكة؛ بعنوان "#امش 30"، الذي يهدف إلى تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل الممارسين للمشي، ومساعدة المصابين والمعرضين للإصابة بالأمراض المزمنة.

وأوضح مدير عام التسويق والتوعية بالوزارة المهندس أنس الحميد أن هذه المبادرة التي تستمر في مرحلتها الأولى 4 أشهر تتضمن مشاركة العديد من المدارس والجامعات، وتطبيق لحساب عدد الخطوات، وإقامة فعالية "السعودية تمشي" في اليوم الوطني للمشي الذي يصادف 5 مارس 2020م بجميع مناطق المملكة.

ولفت النظر إلى أن هناك العديد من الفعاليات المصاحبة بالشراكة مع عدد من الجهات في المدن والمحافظات، أبرزها: مسابقة تحدي المشي، وتعتمد على حساب عدد خطوات المشاركين عن طريق تحديد هدف يومي من الخطوات (لا تقل عن 8000 خطوة يومياً).

ويتم اختيار الفائزين وتكريمهم بجوائز تحفيزية بشكل شهري وفي نهاية المسابقة، ويتم الاشتراك في المسابقة عن طريق تحميل التطبيق والتسجيل فيه، بالإضافة إلى المشي اليومي 8000 خطوة فأكثر، والاستمرارية في المشي اليومي.

وأفاد أن فعالية اليوم الوطني للمشي "السعودية تمشي" تقام بتاريخ 5 مارس 2020م وهو يوم وطني لتعزيز ممارسة المشي والتحفيز لذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع في جميع مناطق المملكة، حيث يأتي هذا اليوم ليواكب تطلعات الوطن نحو جسم سليم في وطن طموح.