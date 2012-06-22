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"سكني": 55 ألف أسرة استفادت من "الجاهزة" و"تحت الإنشاء" حتى مايو

منها 44.710 أسر استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة

سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء "الوحدات الجاهزة" و"تحت الإنشاء" ضمن برنامج سكني أكثر من 55 ألف أسرة منذُ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر مايو الماضي، منها 44.710 أسر استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة.

جاء ذلك بجهود البرنامج لتسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة، التي تلائم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم؛ بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج منذ بداية العام الجاري، التي تجاوزت 100 ألف أسرة، استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي) منها أكثر من 78.349 أسرة سكنت منازلها حتى مايو الماضي، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني".

ولتفاصيل أكثر حول الخيارات السكنية يمكن زيارة الرابط https://sakani.housing.sa/.

ويقدم برنامج "سكني" خيار القرض المدعوم لمستفيديه؛ بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشاريع البرنامج تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم، وبأسعار مناسبة وجودة عالية، وفق احتياجهم ورغباتهم، ويمكن الحصول على تفاصيل أكثر حول منتج شراء الوحدات السكنية الجاهزة من خلال زيارة الرابط https://sakani.housing.sa/product/449622.

ويوفّر "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 98 مشروعاً توفّر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر 180.537 أرضاً سكنيةً، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين وغيرها من الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني": 55 ألف أسرة استفادت من "الجاهزة" و"تحت الإنشاء" حتى مايو
سبق

سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء "الوحدات الجاهزة" و"تحت الإنشاء" ضمن برنامج سكني أكثر من 55 ألف أسرة منذُ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر مايو الماضي، منها 44.710 أسر استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة.

جاء ذلك بجهود البرنامج لتسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة، التي تلائم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم؛ بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج منذ بداية العام الجاري، التي تجاوزت 100 ألف أسرة، استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي) منها أكثر من 78.349 أسرة سكنت منازلها حتى مايو الماضي، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني".

ولتفاصيل أكثر حول الخيارات السكنية يمكن زيارة الرابط https://sakani.housing.sa/.

ويقدم برنامج "سكني" خيار القرض المدعوم لمستفيديه؛ بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشاريع البرنامج تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم، وبأسعار مناسبة وجودة عالية، وفق احتياجهم ورغباتهم، ويمكن الحصول على تفاصيل أكثر حول منتج شراء الوحدات السكنية الجاهزة من خلال زيارة الرابط https://sakani.housing.sa/product/449622.

ويوفّر "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 98 مشروعاً توفّر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر 180.537 أرضاً سكنيةً، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين وغيرها من الخدمات.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
02:10 PM

"سكني": 55 ألف أسرة استفادت من "الجاهزة" و"تحت الإنشاء" حتى مايو

منها 44.710 أسر استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء "الوحدات الجاهزة" و"تحت الإنشاء" ضمن برنامج سكني أكثر من 55 ألف أسرة منذُ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر مايو الماضي، منها 44.710 أسر استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة.

جاء ذلك بجهود البرنامج لتسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة، التي تلائم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم؛ بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج منذ بداية العام الجاري، التي تجاوزت 100 ألف أسرة، استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي) منها أكثر من 78.349 أسرة سكنت منازلها حتى مايو الماضي، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني".

ولتفاصيل أكثر حول الخيارات السكنية يمكن زيارة الرابط https://sakani.housing.sa/.

ويقدم برنامج "سكني" خيار القرض المدعوم لمستفيديه؛ بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشاريع البرنامج تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم، وبأسعار مناسبة وجودة عالية، وفق احتياجهم ورغباتهم، ويمكن الحصول على تفاصيل أكثر حول منتج شراء الوحدات السكنية الجاهزة من خلال زيارة الرابط https://sakani.housing.sa/product/449622.

ويوفّر "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 98 مشروعاً توفّر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر 180.537 أرضاً سكنيةً، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين وغيرها من الخدمات.

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