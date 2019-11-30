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أمير الباحة: ذكرى البيعة تقودنا لطموح يرتقي بالسعودية للدول المتقدمة

أكد أن المملكة شهدت تحوُّلاً لافتًا نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل

رفع أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين.

وبهذه المناسبة قال أمير المنطقة: نجدِّد في هذه الذكرى العظيمة والغالية علينا جميعًا الولاء والانتماء؛ فهي ذكرى تقودنا في بلاد الحرمين الشريفين إلى طموحات لا حدود لها للارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة بخطط نهضوية شاملة، تطول نواحي الحياة كافة. مبينًا أن السعودية شهدت في هذا العهد الزاهر تحولاً لافتًا نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل المعتمد على الإنتاج والتنوع الكبير.

وأضاف بأن هذه الذكرى تمثل مرحلة الحزم والعزم في قيادة البلاد وإدارة شؤونها، كذلك الحزم والعزم في التعامل مع كل ما يتعلق بأمن الوطن ومواطنيه، ومواجهة كل التحديات التي تواجهه بقوة وصرامة دون تهاون مع كل ما يمس هذا الكيان الشامخ وشعبه ومقدساته.

وبيّن أن السعودية شهدت خلال الأعوام الخمسة الماضية تطورات استراتيجية كبرى، عكست الإنجازات النوعية في عهد خادم الحرمين منذ توليه مقاليد الحكم، وذلك على الأصعدة والمحافل كافة، المحلية والإقليمية والدولية. كما حظيت منطقة الباحة بمشاريع عملاقة، وتنمية اقتصادية مستدامة، تهدف لرفع مستوى الخدمات، وتوفير سُبل الراحة والرفاهية للمواطنين.

وفي ختام تصريحه دعا أمير المنطقة اللهَ -عز وجل- أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ للمملكة قيادتها وشعبها من كل مكروه، وأن ينصر جنودنا البواسل على الثغور.

ذكرى البيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمير الباحة الأمير حسام بن سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة: ذكرى البيعة تقودنا لطموح يرتقي بالسعودية للدول المتقدمة
سبق

رفع أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين.

وبهذه المناسبة قال أمير المنطقة: نجدِّد في هذه الذكرى العظيمة والغالية علينا جميعًا الولاء والانتماء؛ فهي ذكرى تقودنا في بلاد الحرمين الشريفين إلى طموحات لا حدود لها للارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة بخطط نهضوية شاملة، تطول نواحي الحياة كافة. مبينًا أن السعودية شهدت في هذا العهد الزاهر تحولاً لافتًا نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل المعتمد على الإنتاج والتنوع الكبير.

وأضاف بأن هذه الذكرى تمثل مرحلة الحزم والعزم في قيادة البلاد وإدارة شؤونها، كذلك الحزم والعزم في التعامل مع كل ما يتعلق بأمن الوطن ومواطنيه، ومواجهة كل التحديات التي تواجهه بقوة وصرامة دون تهاون مع كل ما يمس هذا الكيان الشامخ وشعبه ومقدساته.

وبيّن أن السعودية شهدت خلال الأعوام الخمسة الماضية تطورات استراتيجية كبرى، عكست الإنجازات النوعية في عهد خادم الحرمين منذ توليه مقاليد الحكم، وذلك على الأصعدة والمحافل كافة، المحلية والإقليمية والدولية. كما حظيت منطقة الباحة بمشاريع عملاقة، وتنمية اقتصادية مستدامة، تهدف لرفع مستوى الخدمات، وتوفير سُبل الراحة والرفاهية للمواطنين.

وفي ختام تصريحه دعا أمير المنطقة اللهَ -عز وجل- أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ للمملكة قيادتها وشعبها من كل مكروه، وأن ينصر جنودنا البواسل على الثغور.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
12:50 AM

أمير الباحة: ذكرى البيعة تقودنا لطموح يرتقي بالسعودية للدول المتقدمة

أكد أن المملكة شهدت تحوُّلاً لافتًا نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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رفع أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين.

وبهذه المناسبة قال أمير المنطقة: نجدِّد في هذه الذكرى العظيمة والغالية علينا جميعًا الولاء والانتماء؛ فهي ذكرى تقودنا في بلاد الحرمين الشريفين إلى طموحات لا حدود لها للارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة بخطط نهضوية شاملة، تطول نواحي الحياة كافة. مبينًا أن السعودية شهدت في هذا العهد الزاهر تحولاً لافتًا نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل المعتمد على الإنتاج والتنوع الكبير.

وأضاف بأن هذه الذكرى تمثل مرحلة الحزم والعزم في قيادة البلاد وإدارة شؤونها، كذلك الحزم والعزم في التعامل مع كل ما يتعلق بأمن الوطن ومواطنيه، ومواجهة كل التحديات التي تواجهه بقوة وصرامة دون تهاون مع كل ما يمس هذا الكيان الشامخ وشعبه ومقدساته.

وبيّن أن السعودية شهدت خلال الأعوام الخمسة الماضية تطورات استراتيجية كبرى، عكست الإنجازات النوعية في عهد خادم الحرمين منذ توليه مقاليد الحكم، وذلك على الأصعدة والمحافل كافة، المحلية والإقليمية والدولية. كما حظيت منطقة الباحة بمشاريع عملاقة، وتنمية اقتصادية مستدامة، تهدف لرفع مستوى الخدمات، وتوفير سُبل الراحة والرفاهية للمواطنين.

وفي ختام تصريحه دعا أمير المنطقة اللهَ -عز وجل- أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ للمملكة قيادتها وشعبها من كل مكروه، وأن ينصر جنودنا البواسل على الثغور.

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