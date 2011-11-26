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لوجود مخالفات.. أمانة الشرقية تغلق معملاً لتعبئة المياه المقطرة

تحفظت على 5 آلاف قارورة مجهزة استعداداً لاستكمال الإجراءات

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية معملاً لتعبئة المياه المقطرة والأسيد بالمنطقة الصناعية "دله" بالدمام، وذلك ضمن الحملة الميدانية المشتركة التي نفذتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات واللوائح البلدية.

وجرى إغلاق المصنع؛ لمخالفته ومزاولة العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وإنتاج مواد غير مرخصة نظاماً من وزارة التجارة، وتم التحفظ على 5000 قارورة مجهزة استعداداً لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

ودعت الأمانة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات عبر مركز البلاغات 940.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لوجود مخالفات.. أمانة الشرقية تغلق معملاً لتعبئة المياه المقطرة
سبق

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية معملاً لتعبئة المياه المقطرة والأسيد بالمنطقة الصناعية "دله" بالدمام، وذلك ضمن الحملة الميدانية المشتركة التي نفذتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات واللوائح البلدية.

وجرى إغلاق المصنع؛ لمخالفته ومزاولة العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وإنتاج مواد غير مرخصة نظاماً من وزارة التجارة، وتم التحفظ على 5000 قارورة مجهزة استعداداً لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

ودعت الأمانة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات عبر مركز البلاغات 940.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
03:24 PM

لوجود مخالفات.. أمانة الشرقية تغلق معملاً لتعبئة المياه المقطرة

تحفظت على 5 آلاف قارورة مجهزة استعداداً لاستكمال الإجراءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أغلقت أمانة المنطقة الشرقية معملاً لتعبئة المياه المقطرة والأسيد بالمنطقة الصناعية "دله" بالدمام، وذلك ضمن الحملة الميدانية المشتركة التي نفذتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات واللوائح البلدية.

وجرى إغلاق المصنع؛ لمخالفته ومزاولة العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وإنتاج مواد غير مرخصة نظاماً من وزارة التجارة، وتم التحفظ على 5000 قارورة مجهزة استعداداً لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

ودعت الأمانة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات عبر مركز البلاغات 940.

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