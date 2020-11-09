قائد أمن طرق جازان يكرم المصور "عقيبي"

كرم قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان، العقيد عبدالله بن أحمد العقيبي، اليوم، المصور حمزة عقيبي، بحضور الرائد تركي السرحاني.

جاء ذلك، نظير مشاركاته المتميزة في تصوير وتوثيق جهود القوات في الميدان خلال فترات متفاوتة.