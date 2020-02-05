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مدير "تعليم عسير" يدشن ملتقى لدعم التحصيل بمكتب وسط أبها

على مسرح مدارس ابن رشد الثقافي

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، فعاليات ملتقى التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم.. الواقع والتطلعات، والذي نظمه مكتب التعليم بوسط أبها على مسرح مدارس ابن رشد الثقافي.

ونوه "الجوني" بالملتقى والهدف من انعقاده متطلعاً لإحداث التغيير المطلوب في الممارسات داخل الفصل الدراسي، وأن الجميع سيكونون على موعد مع التغيير وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والتوجه العام لوزارة التعليم.

من جانبه، أكد مدير المكتب الدكتور فايز الأسمري، أهمية التعاون المشترك بين تعليم عسير وجامعة الملك خالد وشركة ابن رشد التعليمية، منوهاً بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين في إعداد جيل مبدع ومنتج، إذ تقاس الأمم من خلال دورها في دفع درجة التعلم بين أبنائها، مضيفاً أن تعليم المنطقة يحرص على رفع مستوى التحصيل الدراسي لينعكس أثره على الطلاب مما يسهم في بناء مجتمع يحقق رؤية المملكة 2030، وليكون ذلك واقعاً تعيشه بلادنا.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن أبرز منجزات المكتب، وتم تكريم الجهات الداعمة والرعاة، فيما ناقش اللقاء في جلسته الأولى التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم "تجارب محلية وعالمية"، تحدث خلالها الدكتور مسفر الوادعي عن التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم، فيما استعرض الدكتور أحمد الصغير برامج تعليم اللغة الثانية في عدة دول وأثرها على مخرجات التعلم، وتحدثت جميلة آل عافية عن أسباب انخفاض المستوى التحصيلي للطالبات في قطاع مَرَبَةْ من وجهة نظر المعلمات.

وفي الجلسة الثانية قُدمت عدة أوراق، أولها الاختبارات الدولية والوطنية للدكتورة سحر بنت يحيى، وقدمت شركة ابن رشد في الورقة الثانية "تجارب نوعية في الاختبارات الوطنية واختبارات القدرات والتحصيلي".

عقب ذلك قُدمت ورقة بعنوان التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم "تجارب كندية"، ونوقش في الجلسة الثالثة دور الجامعات في تحسين نواتج التعلم، تحدث خلالها الدكتور محمد زيدان في الورقة الأولى عن دور الجامعات في تحسين نواتج التعلم، ثم قدمت الدكتورة لبنى العجمي والدكتورة بدرية القحطاني الورقة الثانية حول الأدوار المستقبلية لكلية التربية في إعداد وتنمية المعلم أكاديمياً ومهنياً وفق رؤية المملكة 2030.

تعليم عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير "تعليم عسير" يدشن ملتقى لدعم التحصيل بمكتب وسط أبها
سبق

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، فعاليات ملتقى التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم.. الواقع والتطلعات، والذي نظمه مكتب التعليم بوسط أبها على مسرح مدارس ابن رشد الثقافي.

ونوه "الجوني" بالملتقى والهدف من انعقاده متطلعاً لإحداث التغيير المطلوب في الممارسات داخل الفصل الدراسي، وأن الجميع سيكونون على موعد مع التغيير وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والتوجه العام لوزارة التعليم.

من جانبه، أكد مدير المكتب الدكتور فايز الأسمري، أهمية التعاون المشترك بين تعليم عسير وجامعة الملك خالد وشركة ابن رشد التعليمية، منوهاً بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين في إعداد جيل مبدع ومنتج، إذ تقاس الأمم من خلال دورها في دفع درجة التعلم بين أبنائها، مضيفاً أن تعليم المنطقة يحرص على رفع مستوى التحصيل الدراسي لينعكس أثره على الطلاب مما يسهم في بناء مجتمع يحقق رؤية المملكة 2030، وليكون ذلك واقعاً تعيشه بلادنا.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن أبرز منجزات المكتب، وتم تكريم الجهات الداعمة والرعاة، فيما ناقش اللقاء في جلسته الأولى التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم "تجارب محلية وعالمية"، تحدث خلالها الدكتور مسفر الوادعي عن التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم، فيما استعرض الدكتور أحمد الصغير برامج تعليم اللغة الثانية في عدة دول وأثرها على مخرجات التعلم، وتحدثت جميلة آل عافية عن أسباب انخفاض المستوى التحصيلي للطالبات في قطاع مَرَبَةْ من وجهة نظر المعلمات.

وفي الجلسة الثانية قُدمت عدة أوراق، أولها الاختبارات الدولية والوطنية للدكتورة سحر بنت يحيى، وقدمت شركة ابن رشد في الورقة الثانية "تجارب نوعية في الاختبارات الوطنية واختبارات القدرات والتحصيلي".

عقب ذلك قُدمت ورقة بعنوان التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم "تجارب كندية"، ونوقش في الجلسة الثالثة دور الجامعات في تحسين نواتج التعلم، تحدث خلالها الدكتور محمد زيدان في الورقة الأولى عن دور الجامعات في تحسين نواتج التعلم، ثم قدمت الدكتورة لبنى العجمي والدكتورة بدرية القحطاني الورقة الثانية حول الأدوار المستقبلية لكلية التربية في إعداد وتنمية المعلم أكاديمياً ومهنياً وفق رؤية المملكة 2030.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
04:48 PM

مدير "تعليم عسير" يدشن ملتقى لدعم التحصيل بمكتب وسط أبها

على مسرح مدارس ابن رشد الثقافي

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بندر آل عوض - عسير
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دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، فعاليات ملتقى التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم.. الواقع والتطلعات، والذي نظمه مكتب التعليم بوسط أبها على مسرح مدارس ابن رشد الثقافي.

ونوه "الجوني" بالملتقى والهدف من انعقاده متطلعاً لإحداث التغيير المطلوب في الممارسات داخل الفصل الدراسي، وأن الجميع سيكونون على موعد مع التغيير وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والتوجه العام لوزارة التعليم.

من جانبه، أكد مدير المكتب الدكتور فايز الأسمري، أهمية التعاون المشترك بين تعليم عسير وجامعة الملك خالد وشركة ابن رشد التعليمية، منوهاً بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين في إعداد جيل مبدع ومنتج، إذ تقاس الأمم من خلال دورها في دفع درجة التعلم بين أبنائها، مضيفاً أن تعليم المنطقة يحرص على رفع مستوى التحصيل الدراسي لينعكس أثره على الطلاب مما يسهم في بناء مجتمع يحقق رؤية المملكة 2030، وليكون ذلك واقعاً تعيشه بلادنا.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن أبرز منجزات المكتب، وتم تكريم الجهات الداعمة والرعاة، فيما ناقش اللقاء في جلسته الأولى التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم "تجارب محلية وعالمية"، تحدث خلالها الدكتور مسفر الوادعي عن التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم، فيما استعرض الدكتور أحمد الصغير برامج تعليم اللغة الثانية في عدة دول وأثرها على مخرجات التعلم، وتحدثت جميلة آل عافية عن أسباب انخفاض المستوى التحصيلي للطالبات في قطاع مَرَبَةْ من وجهة نظر المعلمات.

وفي الجلسة الثانية قُدمت عدة أوراق، أولها الاختبارات الدولية والوطنية للدكتورة سحر بنت يحيى، وقدمت شركة ابن رشد في الورقة الثانية "تجارب نوعية في الاختبارات الوطنية واختبارات القدرات والتحصيلي".

عقب ذلك قُدمت ورقة بعنوان التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم "تجارب كندية"، ونوقش في الجلسة الثالثة دور الجامعات في تحسين نواتج التعلم، تحدث خلالها الدكتور محمد زيدان في الورقة الأولى عن دور الجامعات في تحسين نواتج التعلم، ثم قدمت الدكتورة لبنى العجمي والدكتورة بدرية القحطاني الورقة الثانية حول الأدوار المستقبلية لكلية التربية في إعداد وتنمية المعلم أكاديمياً ومهنياً وفق رؤية المملكة 2030.

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