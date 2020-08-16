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مدير "تعليم الجوف": قرار بدء الدراسة عن بعد يؤكد حرص القيادة على سلامة الطلاب‎

"الغامدي": "التعليم" أطلقت مجموعة من الخطط لاستقبال العام الدراسي الجديد

اعتبر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، قرار وزارة التعليم إطلاق بداية العام الدراسي الجديد عن بعد، دليلاً على حرص القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وسلامة منسوبي المدارس.

وقال الغامدي، إن سير الخطط التعليمية والتربوية عن بعد واستثمار التجارب التعليمية باستخدام تقنيات التعليم الحديثة متزامناً مع الأحداث الحالية التي يشهدها العالم بسبب جائحة "كورونا" يحقق الأهداف التعليمية في تعزيز النمو المهني.

وأضاف أن وزارة التعليم أطلقت مجموعة من الخطط لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن أبرزها منصة "مدرستي" للتعليم عن بعد كإجراء احترازي في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف نفذت مجموعة من الخطط للاستعداد للعام الدراسي الجديد حيث أكملت ترحيل المقررات الدراسية التي وصلت إلى مستودعات الإدارة إلى مكاتب التعليم لتوزيعها على المدارس، مضيفاً أنه تم التأكد على جاهزية المدارس واكتمال أعمال الصيانة وتجهيز الميزانيات التشغيلية للمدارس، وإصدار حركة نقل قادة المدارس وحركة نقل المعلمين والمعلمات، وإعداد خطة إعلامية لبداية العام الدراسي، وإعداد خطة تدريبية للمعلمين والمعلمات.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "تعليم الجوف": قرار بدء الدراسة عن بعد يؤكد حرص القيادة على سلامة الطلاب‎
سبق

اعتبر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، قرار وزارة التعليم إطلاق بداية العام الدراسي الجديد عن بعد، دليلاً على حرص القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وسلامة منسوبي المدارس.

وقال الغامدي، إن سير الخطط التعليمية والتربوية عن بعد واستثمار التجارب التعليمية باستخدام تقنيات التعليم الحديثة متزامناً مع الأحداث الحالية التي يشهدها العالم بسبب جائحة "كورونا" يحقق الأهداف التعليمية في تعزيز النمو المهني.

وأضاف أن وزارة التعليم أطلقت مجموعة من الخطط لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن أبرزها منصة "مدرستي" للتعليم عن بعد كإجراء احترازي في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف نفذت مجموعة من الخطط للاستعداد للعام الدراسي الجديد حيث أكملت ترحيل المقررات الدراسية التي وصلت إلى مستودعات الإدارة إلى مكاتب التعليم لتوزيعها على المدارس، مضيفاً أنه تم التأكد على جاهزية المدارس واكتمال أعمال الصيانة وتجهيز الميزانيات التشغيلية للمدارس، وإصدار حركة نقل قادة المدارس وحركة نقل المعلمين والمعلمات، وإعداد خطة إعلامية لبداية العام الدراسي، وإعداد خطة تدريبية للمعلمين والمعلمات.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
12:07 PM

مدير "تعليم الجوف": قرار بدء الدراسة عن بعد يؤكد حرص القيادة على سلامة الطلاب‎

"الغامدي": "التعليم" أطلقت مجموعة من الخطط لاستقبال العام الدراسي الجديد

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مهنا التميمي - الجوف
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اعتبر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، قرار وزارة التعليم إطلاق بداية العام الدراسي الجديد عن بعد، دليلاً على حرص القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وسلامة منسوبي المدارس.

وقال الغامدي، إن سير الخطط التعليمية والتربوية عن بعد واستثمار التجارب التعليمية باستخدام تقنيات التعليم الحديثة متزامناً مع الأحداث الحالية التي يشهدها العالم بسبب جائحة "كورونا" يحقق الأهداف التعليمية في تعزيز النمو المهني.

وأضاف أن وزارة التعليم أطلقت مجموعة من الخطط لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن أبرزها منصة "مدرستي" للتعليم عن بعد كإجراء احترازي في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف نفذت مجموعة من الخطط للاستعداد للعام الدراسي الجديد حيث أكملت ترحيل المقررات الدراسية التي وصلت إلى مستودعات الإدارة إلى مكاتب التعليم لتوزيعها على المدارس، مضيفاً أنه تم التأكد على جاهزية المدارس واكتمال أعمال الصيانة وتجهيز الميزانيات التشغيلية للمدارس، وإصدار حركة نقل قادة المدارس وحركة نقل المعلمين والمعلمات، وإعداد خطة إعلامية لبداية العام الدراسي، وإعداد خطة تدريبية للمعلمين والمعلمات.

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