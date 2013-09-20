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الضمان الاجتماعي بتيماء يدعو للتسجيل بدورتي "الأسر المنتجة" و"الاستثمار الذكي"

تتناول عدة محاور منها أهمية المال والاستثمار والوظيفة وسمات المستثمر الذكي

دعا مكتب الضمان الاجتماعي بتيماء ممثلاً بقسم التمكين وبالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، للتسجيل في دورة الأسر المنتجة لمستفيدي الضمان الاجتماعي من الرجال والنساء .

وتعقد الدورة التي يقدمها سفير الادخار والعمل الحر في بنك التنمية الاجتماعية أمجد حمد البلوي، يوم الثلاثاء 1443/2/14هــ الساعة السابعة مساءً بمقر الجمعية الخيرية.

وتأتي محاور الدورة عن تمكين الأسر المنتجة، ومنتج العمل الحر، ومنتجات بنك التنمية الاجتماعية، كما تقام دورة الاستثمار الذكي وتنمية المال، يوم الأربعاء 1443/2/15هــ الساعة السابعة مساءً بمقر الجمعية الخيرية.

وتتناول الدورة عدة محاور من بينها أهمية المال والاستثمار والوظيفة، وسمات المستثمر الذكي، ورباعية الكسب واستغلال المواهب والمهارات، بالإضافة إلى الفرق بين التجارة والاستثمار.

رابط التسجيل

https://urldefense.com/v3/__https://eventsmanagement.sdb.gov.sa/Public/ExternalAttndeeRegister?EventId=6914__;!!I8ltZ_Qd!HBaGCWJQW3-CJnTEAKebb8_T8KxxVo82-lIYQhzO2hWgFJphL8vK99blhOxuT8Gvtu4cgw$

https://urldefense.com/v3/__https://events.sdb.gov.sa/Public/ExternalAttndeeRegister?EventId=12612__;!!I8ltZ_Qd!BFtLj2IlBLwZ79oBgIqEXiaQS6njbDDFWSXNt_VXJjwnJmrX61SKh-QYRGWIN08aTFKhzw$

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الضمان الاجتماعي بتيماء يدعو للتسجيل بدورتي "الأسر المنتجة" و"الاستثمار الذكي"
سبق

دعا مكتب الضمان الاجتماعي بتيماء ممثلاً بقسم التمكين وبالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، للتسجيل في دورة الأسر المنتجة لمستفيدي الضمان الاجتماعي من الرجال والنساء .

وتعقد الدورة التي يقدمها سفير الادخار والعمل الحر في بنك التنمية الاجتماعية أمجد حمد البلوي، يوم الثلاثاء 1443/2/14هــ الساعة السابعة مساءً بمقر الجمعية الخيرية.

وتأتي محاور الدورة عن تمكين الأسر المنتجة، ومنتج العمل الحر، ومنتجات بنك التنمية الاجتماعية، كما تقام دورة الاستثمار الذكي وتنمية المال، يوم الأربعاء 1443/2/15هــ الساعة السابعة مساءً بمقر الجمعية الخيرية.

وتتناول الدورة عدة محاور من بينها أهمية المال والاستثمار والوظيفة، وسمات المستثمر الذكي، ورباعية الكسب واستغلال المواهب والمهارات، بالإضافة إلى الفرق بين التجارة والاستثمار.

رابط التسجيل

https://urldefense.com/v3/__https://eventsmanagement.sdb.gov.sa/Public/ExternalAttndeeRegister?EventId=6914__;!!I8ltZ_Qd!HBaGCWJQW3-CJnTEAKebb8_T8KxxVo82-lIYQhzO2hWgFJphL8vK99blhOxuT8Gvtu4cgw$

https://urldefense.com/v3/__https://events.sdb.gov.sa/Public/ExternalAttndeeRegister?EventId=12612__;!!I8ltZ_Qd!BFtLj2IlBLwZ79oBgIqEXiaQS6njbDDFWSXNt_VXJjwnJmrX61SKh-QYRGWIN08aTFKhzw$

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
02:46 PM

الضمان الاجتماعي بتيماء يدعو للتسجيل بدورتي "الأسر المنتجة" و"الاستثمار الذكي"

تتناول عدة محاور منها أهمية المال والاستثمار والوظيفة وسمات المستثمر الذكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - تيماء
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دعا مكتب الضمان الاجتماعي بتيماء ممثلاً بقسم التمكين وبالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، للتسجيل في دورة الأسر المنتجة لمستفيدي الضمان الاجتماعي من الرجال والنساء .

وتعقد الدورة التي يقدمها سفير الادخار والعمل الحر في بنك التنمية الاجتماعية أمجد حمد البلوي، يوم الثلاثاء 1443/2/14هــ الساعة السابعة مساءً بمقر الجمعية الخيرية.

وتأتي محاور الدورة عن تمكين الأسر المنتجة، ومنتج العمل الحر، ومنتجات بنك التنمية الاجتماعية، كما تقام دورة الاستثمار الذكي وتنمية المال، يوم الأربعاء 1443/2/15هــ الساعة السابعة مساءً بمقر الجمعية الخيرية.

وتتناول الدورة عدة محاور من بينها أهمية المال والاستثمار والوظيفة، وسمات المستثمر الذكي، ورباعية الكسب واستغلال المواهب والمهارات، بالإضافة إلى الفرق بين التجارة والاستثمار.

رابط التسجيل

https://urldefense.com/v3/__https://eventsmanagement.sdb.gov.sa/Public/ExternalAttndeeRegister?EventId=6914__;!!I8ltZ_Qd!HBaGCWJQW3-CJnTEAKebb8_T8KxxVo82-lIYQhzO2hWgFJphL8vK99blhOxuT8Gvtu4cgw$

https://urldefense.com/v3/__https://events.sdb.gov.sa/Public/ExternalAttndeeRegister?EventId=12612__;!!I8ltZ_Qd!BFtLj2IlBLwZ79oBgIqEXiaQS6njbDDFWSXNt_VXJjwnJmrX61SKh-QYRGWIN08aTFKhzw$

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