زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ولاية أيداهو الأمريكية

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ولاية أيداهو الأمريكية مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يبعد 72 كيلو متراً عن غربي مدينة شاليس في إيداهو.

ولم ترد على الفور أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.