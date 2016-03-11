النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قانوني: رسائل الوتساب ليست دليلًا قطعيًّا في المرافعات.. وهذا هو السبب

سلط الضوء على قاعدة "الدليل إذا تطرّق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"

أفاد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالعزيز الشبرمي، بأن أدلة الإثبات هي كل ما من شأنه إثبات الدعوى أو ثبوت التهمة، لافتًا إلى أنها تتراوح في القوة والضعف بين البيّنات القطعية كالإقرار والشهادات الموصلة الواضحة، وبين القرائن الضعيفة المحتملة.

وقال "الشبرمي": بين هذه وتلك هناك أدلة متوسطة تقوم المحكمة باستعراضها وتقييمها والاستنتاج منها ما يقضي بالثبوت أو النفي.

وأضاف: نظراً لظهور الثورة الرقمية وتطور التكنولوجيا الحديثة، أصبحت الأدلة الرقمية من المراسلات والمحادثات الصوتية والمرئية جزءًا من منظومة أدلة الإثبات التي تباشر المحكمة المختصة فحصها واستنتاج الحكم النهائي منها بالإدانة والثبوت من عدمه، ولكن القواعد الشرعية حددت إطارًا مهمًّا يحفظ للمدعى عليه أو المتهم حقه في البقاء على الأصل؛ وهو البراءة والسلامة متى كان هذا الدليل مشوبًا بالشك والمناقشة والتردد بين الصحة والبطلان.

وأردف: من تلك القواعد الشرعية لتقييم أدلة الإثبات "أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"؛ وبيان ذلك في الأدلة الرقمية كبرامج المحادثات والتواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني؛ أنه يصح الاستدلال بها لإثبات التهمة الجنائية أو الدعوى المدنية ما دامت سالمة من التزوير والتغيير والانتحال والفبركة الإلكترونية، حسب رأي الخبراء بهذا الشأن.

وتابع: إذا كان الدليل الرقمي يمكن التعديل عليه بالاجتزاء أو الإدخال والإخراج والفبركة والتزييف بالبرامج الحاسوبية المتطورة؛ فلا يصح الاستدلال بها لاحتمال اختلاقها من الأساس، وتحريف مضمونها للانحراف بمعناه من أقصى اليمين لأقصى الشمال في تزوير للحقائق، وإدانة للأبرياء، وتوريط للغافلين، وتشويه للمسالمين.


وقال "الشبرمي": من أجل ذلك جاء مبدأ المحكمة العليا ذو الرقم ٣٤ وتاريخ ٢٤-٤-١٤٣٩، بعدم الاعتماد على الأدلة الرقمية كبرامج المحادثات والتواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، ونحو ذلك إذا أثبت أهل الاختصاص إمكانية الاختراق والتعديل والتزوير فيها؛ إعمالاً للقاعدة الفقهية العظيمة: "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"، وإبقاء على الأصل وهو براءة الذمة واستمرار السلامة، وعدم جواز الانتقال من هذا الأصل إلا بيقين وليس بالشك والاحتمال.

الوتساب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قانوني: رسائل الوتساب ليست دليلًا قطعيًّا في المرافعات.. وهذا هو السبب
سبق

أفاد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالعزيز الشبرمي، بأن أدلة الإثبات هي كل ما من شأنه إثبات الدعوى أو ثبوت التهمة، لافتًا إلى أنها تتراوح في القوة والضعف بين البيّنات القطعية كالإقرار والشهادات الموصلة الواضحة، وبين القرائن الضعيفة المحتملة.

وقال "الشبرمي": بين هذه وتلك هناك أدلة متوسطة تقوم المحكمة باستعراضها وتقييمها والاستنتاج منها ما يقضي بالثبوت أو النفي.

وأضاف: نظراً لظهور الثورة الرقمية وتطور التكنولوجيا الحديثة، أصبحت الأدلة الرقمية من المراسلات والمحادثات الصوتية والمرئية جزءًا من منظومة أدلة الإثبات التي تباشر المحكمة المختصة فحصها واستنتاج الحكم النهائي منها بالإدانة والثبوت من عدمه، ولكن القواعد الشرعية حددت إطارًا مهمًّا يحفظ للمدعى عليه أو المتهم حقه في البقاء على الأصل؛ وهو البراءة والسلامة متى كان هذا الدليل مشوبًا بالشك والمناقشة والتردد بين الصحة والبطلان.

وأردف: من تلك القواعد الشرعية لتقييم أدلة الإثبات "أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"؛ وبيان ذلك في الأدلة الرقمية كبرامج المحادثات والتواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني؛ أنه يصح الاستدلال بها لإثبات التهمة الجنائية أو الدعوى المدنية ما دامت سالمة من التزوير والتغيير والانتحال والفبركة الإلكترونية، حسب رأي الخبراء بهذا الشأن.

وتابع: إذا كان الدليل الرقمي يمكن التعديل عليه بالاجتزاء أو الإدخال والإخراج والفبركة والتزييف بالبرامج الحاسوبية المتطورة؛ فلا يصح الاستدلال بها لاحتمال اختلاقها من الأساس، وتحريف مضمونها للانحراف بمعناه من أقصى اليمين لأقصى الشمال في تزوير للحقائق، وإدانة للأبرياء، وتوريط للغافلين، وتشويه للمسالمين.


وقال "الشبرمي": من أجل ذلك جاء مبدأ المحكمة العليا ذو الرقم ٣٤ وتاريخ ٢٤-٤-١٤٣٩، بعدم الاعتماد على الأدلة الرقمية كبرامج المحادثات والتواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، ونحو ذلك إذا أثبت أهل الاختصاص إمكانية الاختراق والتعديل والتزوير فيها؛ إعمالاً للقاعدة الفقهية العظيمة: "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"، وإبقاء على الأصل وهو براءة الذمة واستمرار السلامة، وعدم جواز الانتقال من هذا الأصل إلا بيقين وليس بالشك والاحتمال.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
04:45 PM

قانوني: رسائل الوتساب ليست دليلًا قطعيًّا في المرافعات.. وهذا هو السبب

سلط الضوء على قاعدة "الدليل إذا تطرّق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,718

أفاد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالعزيز الشبرمي، بأن أدلة الإثبات هي كل ما من شأنه إثبات الدعوى أو ثبوت التهمة، لافتًا إلى أنها تتراوح في القوة والضعف بين البيّنات القطعية كالإقرار والشهادات الموصلة الواضحة، وبين القرائن الضعيفة المحتملة.

وقال "الشبرمي": بين هذه وتلك هناك أدلة متوسطة تقوم المحكمة باستعراضها وتقييمها والاستنتاج منها ما يقضي بالثبوت أو النفي.

وأضاف: نظراً لظهور الثورة الرقمية وتطور التكنولوجيا الحديثة، أصبحت الأدلة الرقمية من المراسلات والمحادثات الصوتية والمرئية جزءًا من منظومة أدلة الإثبات التي تباشر المحكمة المختصة فحصها واستنتاج الحكم النهائي منها بالإدانة والثبوت من عدمه، ولكن القواعد الشرعية حددت إطارًا مهمًّا يحفظ للمدعى عليه أو المتهم حقه في البقاء على الأصل؛ وهو البراءة والسلامة متى كان هذا الدليل مشوبًا بالشك والمناقشة والتردد بين الصحة والبطلان.

وأردف: من تلك القواعد الشرعية لتقييم أدلة الإثبات "أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"؛ وبيان ذلك في الأدلة الرقمية كبرامج المحادثات والتواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني؛ أنه يصح الاستدلال بها لإثبات التهمة الجنائية أو الدعوى المدنية ما دامت سالمة من التزوير والتغيير والانتحال والفبركة الإلكترونية، حسب رأي الخبراء بهذا الشأن.

وتابع: إذا كان الدليل الرقمي يمكن التعديل عليه بالاجتزاء أو الإدخال والإخراج والفبركة والتزييف بالبرامج الحاسوبية المتطورة؛ فلا يصح الاستدلال بها لاحتمال اختلاقها من الأساس، وتحريف مضمونها للانحراف بمعناه من أقصى اليمين لأقصى الشمال في تزوير للحقائق، وإدانة للأبرياء، وتوريط للغافلين، وتشويه للمسالمين.


وقال "الشبرمي": من أجل ذلك جاء مبدأ المحكمة العليا ذو الرقم ٣٤ وتاريخ ٢٤-٤-١٤٣٩، بعدم الاعتماد على الأدلة الرقمية كبرامج المحادثات والتواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، ونحو ذلك إذا أثبت أهل الاختصاص إمكانية الاختراق والتعديل والتزوير فيها؛ إعمالاً للقاعدة الفقهية العظيمة: "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"، وإبقاء على الأصل وهو براءة الذمة واستمرار السلامة، وعدم جواز الانتقال من هذا الأصل إلا بيقين وليس بالشك والاحتمال.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,158
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,347
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,316
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,359

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة