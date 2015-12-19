تنظمها هيئة الأمر بالمعروف.. محافظ ثار يطلق حملة "مكارم الأخلاق"

تتضمّن وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات

أطلق محافظ ثار المكلف عامر بن علي الصيعري فعاليات حملة "مكارم الأخلاق" التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

جاء ذلك خلال استقباله مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، حيث استمع إلى شرح مفصل عن هذه الحملة التي تشتمل على العديد من البرامج التوعوية، التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة.

تُعنى الحملة كذلك بإبراز جهود المملكة ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك، من خلال رسائل مؤثرة تُبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني، واللوحات الإرشادية، والشاشات الإلكترونية.