"التجارة" تُلزم وكلاء الأجهزة الكهربائية ومتاجر التجزئة بالتحول إلى "800" لخدمة المستهلكين

لرفع مستوى جودة الخدمات للمستهلك.. خصوصاً المتعلقة باستقبال الشكاوى أو تجويد ما بعد البيع

‬أعلنت وزارة التجارة وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الخاصة برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصاً المتعلقة باستقبال الشكاوى أو تجويد خدمات ما بعد البيع، وذلك بإلزام وكلاء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومتاجر التجزئة الكبرى بوضع رقم مجاني لاستقبال اتصالات وشكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك.

يأتي ذلك حرصاً من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك.

وكانت وزارة التجارة وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أطلقت مؤخراً المرحلة الأولى من المبادرة وذلك بإلزام وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال على المستهلك.