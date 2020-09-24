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السعودية تشارك في الاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)

"منزلاوي": المملكة تظل ملتزمة بتوفر الكرامة والازدهار لشعبها ومد الجسور للجميع

شارك نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، اليوم، في الاحتفال الأممي بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، والذي يرعاه وزير الخارجية الأمريكية.

وأكد الدكتور خالد منزلاوي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الاحتفال، أن المملكة العربية السعودية تظل ملتزمة بتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، التي توفر الكرامة والازدهار لشعب المملكة وتمد جسور المساعدة لجميع من هم في حاجة أينما وجدوا حول العالم.

وأشار الدكتور منزلاوي، إلى أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أنشئ واعتمد في عام 1948، وبمبادئه التأسيسية باعتباره ملكاً مشتركاً للبشرية مجتمعة، مؤكداً عزم المملكة بشكل دائم ومستمر على تحقيقه.

نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تشارك في الاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)
سبق

شارك نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، اليوم، في الاحتفال الأممي بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، والذي يرعاه وزير الخارجية الأمريكية.

وأكد الدكتور خالد منزلاوي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الاحتفال، أن المملكة العربية السعودية تظل ملتزمة بتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، التي توفر الكرامة والازدهار لشعب المملكة وتمد جسور المساعدة لجميع من هم في حاجة أينما وجدوا حول العالم.

وأشار الدكتور منزلاوي، إلى أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أنشئ واعتمد في عام 1948، وبمبادئه التأسيسية باعتباره ملكاً مشتركاً للبشرية مجتمعة، مؤكداً عزم المملكة بشكل دائم ومستمر على تحقيقه.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
09:08 PM

السعودية تشارك في الاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)

"منزلاوي": المملكة تظل ملتزمة بتوفر الكرامة والازدهار لشعبها ومد الجسور للجميع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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شارك نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، اليوم، في الاحتفال الأممي بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، والذي يرعاه وزير الخارجية الأمريكية.

وأكد الدكتور خالد منزلاوي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الاحتفال، أن المملكة العربية السعودية تظل ملتزمة بتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، التي توفر الكرامة والازدهار لشعب المملكة وتمد جسور المساعدة لجميع من هم في حاجة أينما وجدوا حول العالم.

وأشار الدكتور منزلاوي، إلى أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أنشئ واعتمد في عام 1948، وبمبادئه التأسيسية باعتباره ملكاً مشتركاً للبشرية مجتمعة، مؤكداً عزم المملكة بشكل دائم ومستمر على تحقيقه.

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