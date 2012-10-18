النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من هي؟.. جامعة سعودية خاصة تقفز للمركز 22 ضمن أفضل الجامعات العربية

حسب تصنيف "كيو إس".. و"الأنصاري": إنجاز يساهم في جودة العملية التعليمية

حققت جامعة الأمير محمد بن فهد، إنجازًا أكاديميًّا جديدًا بحصولها على المركز ٢٢ ضمن أفضل الجامعات العربية للسنة الثانية على التوالي؛ وذلك حسب تصنيف كيو إس QS العالمي للجامعات للعام ٢٠٢١- ٢٠٢٢م؛ حيث تقدمت في الترتيب العام ٢٢ مركزًا، بعد أن كانت في العام الماضي في المركز ٤٤ على مستوى جامعات الوطن العربي من أصل ١٦٠ جامعة مؤهلة للدخول في هذا التصنيف؛ فيما احتلت المركز السادس على مستوى الجامعات السعودية والجامعة الخاصة الوحيدة التي حلت في قائمة التصنيف لهذا العام.

ورفع رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، تهانيه الحارة لمنسوبي الجامعة على هذا الإنجاز، الذي واصلت فيه الجامعة تفوقها وفق قائمة أفضل الجامعات العربية للسنة الثانية على التوالي، وتقدّمها ٢٢ مركزًا قياسًا بالعام الماضي؛ مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية واهتمامها بعمليات التطوير المستمرة، وحرصها على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في التعليم العالي؛ مما يساهم في جودة العملية التعليمية بشكل عام وانعكاسها على مخرجات الجامعة في سوق العمل المحلي والعالمي.

كما قدّم "الأنصاري" التهنئة والشكر لرئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن محمد بن فهد، على دعمهما ومتابعتهما لخطط الجامعة الاستراتيجية وحرصهما على تحقيق أهدافها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
من هي؟.. جامعة سعودية خاصة تقفز للمركز 22 ضمن أفضل الجامعات العربية
سبق

حققت جامعة الأمير محمد بن فهد، إنجازًا أكاديميًّا جديدًا بحصولها على المركز ٢٢ ضمن أفضل الجامعات العربية للسنة الثانية على التوالي؛ وذلك حسب تصنيف كيو إس QS العالمي للجامعات للعام ٢٠٢١- ٢٠٢٢م؛ حيث تقدمت في الترتيب العام ٢٢ مركزًا، بعد أن كانت في العام الماضي في المركز ٤٤ على مستوى جامعات الوطن العربي من أصل ١٦٠ جامعة مؤهلة للدخول في هذا التصنيف؛ فيما احتلت المركز السادس على مستوى الجامعات السعودية والجامعة الخاصة الوحيدة التي حلت في قائمة التصنيف لهذا العام.

ورفع رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، تهانيه الحارة لمنسوبي الجامعة على هذا الإنجاز، الذي واصلت فيه الجامعة تفوقها وفق قائمة أفضل الجامعات العربية للسنة الثانية على التوالي، وتقدّمها ٢٢ مركزًا قياسًا بالعام الماضي؛ مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية واهتمامها بعمليات التطوير المستمرة، وحرصها على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في التعليم العالي؛ مما يساهم في جودة العملية التعليمية بشكل عام وانعكاسها على مخرجات الجامعة في سوق العمل المحلي والعالمي.

كما قدّم "الأنصاري" التهنئة والشكر لرئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن محمد بن فهد، على دعمهما ومتابعتهما لخطط الجامعة الاستراتيجية وحرصهما على تحقيق أهدافها.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
01:25 PM

من هي؟.. جامعة سعودية خاصة تقفز للمركز 22 ضمن أفضل الجامعات العربية

حسب تصنيف "كيو إس".. و"الأنصاري": إنجاز يساهم في جودة العملية التعليمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,534

حققت جامعة الأمير محمد بن فهد، إنجازًا أكاديميًّا جديدًا بحصولها على المركز ٢٢ ضمن أفضل الجامعات العربية للسنة الثانية على التوالي؛ وذلك حسب تصنيف كيو إس QS العالمي للجامعات للعام ٢٠٢١- ٢٠٢٢م؛ حيث تقدمت في الترتيب العام ٢٢ مركزًا، بعد أن كانت في العام الماضي في المركز ٤٤ على مستوى جامعات الوطن العربي من أصل ١٦٠ جامعة مؤهلة للدخول في هذا التصنيف؛ فيما احتلت المركز السادس على مستوى الجامعات السعودية والجامعة الخاصة الوحيدة التي حلت في قائمة التصنيف لهذا العام.

ورفع رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، تهانيه الحارة لمنسوبي الجامعة على هذا الإنجاز، الذي واصلت فيه الجامعة تفوقها وفق قائمة أفضل الجامعات العربية للسنة الثانية على التوالي، وتقدّمها ٢٢ مركزًا قياسًا بالعام الماضي؛ مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية واهتمامها بعمليات التطوير المستمرة، وحرصها على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في التعليم العالي؛ مما يساهم في جودة العملية التعليمية بشكل عام وانعكاسها على مخرجات الجامعة في سوق العمل المحلي والعالمي.

كما قدّم "الأنصاري" التهنئة والشكر لرئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن محمد بن فهد، على دعمهما ومتابعتهما لخطط الجامعة الاستراتيجية وحرصهما على تحقيق أهدافها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,595
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,941
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,062
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,721

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة