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"التعليم": التزام من الطلاب بحضور الفصول الافتراضية والتفاعل مع المعلمين

قالت: المعلمون والمعلمات يتفاعلون يومياً في 850 ألف فصل عبر "مدرستي"

قالت وزارة التعليم اليوم: إن المعلمين والمعلمات يتفاعلون مع طلابهم، يومياً، من خلال ما يزيد على 850 ألف فصل افتراضي داخل منصّة "مدرستي" لجميع المراحل الدراسية.

يأتي ذلك في إطار رحلة تعليمية عن بُعد؛ هدفها استمرار العملية التعليمية وتقليص أي فاقد تعليمي، واستثمار كل الوسائل التعليمية المتاحة في المنصة لتحسين وتجويد مخرجات التعلّم.

وأظهر الطلاب التزامهم بحضور الفصول الافتراضية والتفاعل مع المعلمين والمعلمات، والقيام بالأنشطة وحل الواجبات المطلوبة منهم في المواعيد المحددة، واستخدام أدوات وممكنات المنصة وقنوات عين على اليوتيوب وبوابة عين الوطنية في دعم رحلتهم التعليمية، وأداء التقويم المطلوب منهم.

وكشفت مؤشرات أداء منصة "مدرستي" الجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمعلمات لإدارة اليوم الدراسي، وما يترتب عليه من الالتزام بالجداول الزمنية، وتأدية الحصص بشكل تفاعلي، مما ساعد في وصول الرسالة التعليمية للطلاب والطالبات وتحقيق أهداف التعليم عن بُعد، من خلال محاكاة يومية لمدارسهم وفصولهم، حيث يلتقون طلابهم، ويجيبون عن استفساراتهم ويشاركونهم حل واجباتهم، والتكليفات اليومية، والتقويم اليومي والأسبوعي والشهري.

وساهم دور الأسر وأولياء الأمور في العملية التعليمية عن بُعد في التهيئة المعرفية والنفسية لأبنائهم وبناتهم، والتأكّد من التزامهم بالتكليفات والواجبات التي بدت في حلة جديدة، ورحلة تعايش استثنائية لبناء منظومة تعليمية متكاملة.

وكشفت الفصول الافتراضية عن قدرات الطلاب والمعلمين بشكل مباشر، سواء في تلقي المعلومة، أو في اتخاذ عدد من المعلمين والمعلمات أساليب مختلفة ومتنوّعة من طرق التدريس داخلها، بما يحقق التفاعل التشاركي في المواد والمقرّرات التي تتطلّب فتح مجالات واسعة للتفكير والإبداع، وتوزيع الأوقات بما يتناسب مع المقرر الدراسي.

ويتابع قادة المدارس سير العملية التعليمية في منصة "مدرستي"، وإعدادات الجداول الدراسية، ويتواصلون مع الطلبة المتغيبين عن المنصة، ويتابعون الفصول الافتراضية، ويقدمون الدعم الفني اللازم للطلبة وأولياء الأمور.

وقد أسهم المشرفون التربويون في الإشراف على سير العملية التعليمية، وأداء المدارس، والقيادة المدرسية والمعلمين في الفصول الافتراضية، والإشراف على إعداد التقويم الإلكتروني وتطبيقه في منصة "مدرستي".

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم": التزام من الطلاب بحضور الفصول الافتراضية والتفاعل مع المعلمين
سبق

قالت وزارة التعليم اليوم: إن المعلمين والمعلمات يتفاعلون مع طلابهم، يومياً، من خلال ما يزيد على 850 ألف فصل افتراضي داخل منصّة "مدرستي" لجميع المراحل الدراسية.

يأتي ذلك في إطار رحلة تعليمية عن بُعد؛ هدفها استمرار العملية التعليمية وتقليص أي فاقد تعليمي، واستثمار كل الوسائل التعليمية المتاحة في المنصة لتحسين وتجويد مخرجات التعلّم.

وأظهر الطلاب التزامهم بحضور الفصول الافتراضية والتفاعل مع المعلمين والمعلمات، والقيام بالأنشطة وحل الواجبات المطلوبة منهم في المواعيد المحددة، واستخدام أدوات وممكنات المنصة وقنوات عين على اليوتيوب وبوابة عين الوطنية في دعم رحلتهم التعليمية، وأداء التقويم المطلوب منهم.

وكشفت مؤشرات أداء منصة "مدرستي" الجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمعلمات لإدارة اليوم الدراسي، وما يترتب عليه من الالتزام بالجداول الزمنية، وتأدية الحصص بشكل تفاعلي، مما ساعد في وصول الرسالة التعليمية للطلاب والطالبات وتحقيق أهداف التعليم عن بُعد، من خلال محاكاة يومية لمدارسهم وفصولهم، حيث يلتقون طلابهم، ويجيبون عن استفساراتهم ويشاركونهم حل واجباتهم، والتكليفات اليومية، والتقويم اليومي والأسبوعي والشهري.

وساهم دور الأسر وأولياء الأمور في العملية التعليمية عن بُعد في التهيئة المعرفية والنفسية لأبنائهم وبناتهم، والتأكّد من التزامهم بالتكليفات والواجبات التي بدت في حلة جديدة، ورحلة تعايش استثنائية لبناء منظومة تعليمية متكاملة.

وكشفت الفصول الافتراضية عن قدرات الطلاب والمعلمين بشكل مباشر، سواء في تلقي المعلومة، أو في اتخاذ عدد من المعلمين والمعلمات أساليب مختلفة ومتنوّعة من طرق التدريس داخلها، بما يحقق التفاعل التشاركي في المواد والمقرّرات التي تتطلّب فتح مجالات واسعة للتفكير والإبداع، وتوزيع الأوقات بما يتناسب مع المقرر الدراسي.

ويتابع قادة المدارس سير العملية التعليمية في منصة "مدرستي"، وإعدادات الجداول الدراسية، ويتواصلون مع الطلبة المتغيبين عن المنصة، ويتابعون الفصول الافتراضية، ويقدمون الدعم الفني اللازم للطلبة وأولياء الأمور.

وقد أسهم المشرفون التربويون في الإشراف على سير العملية التعليمية، وأداء المدارس، والقيادة المدرسية والمعلمين في الفصول الافتراضية، والإشراف على إعداد التقويم الإلكتروني وتطبيقه في منصة "مدرستي".

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
02:23 PM

"التعليم": التزام من الطلاب بحضور الفصول الافتراضية والتفاعل مع المعلمين

قالت: المعلمون والمعلمات يتفاعلون يومياً في 850 ألف فصل عبر "مدرستي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة التعليم اليوم: إن المعلمين والمعلمات يتفاعلون مع طلابهم، يومياً، من خلال ما يزيد على 850 ألف فصل افتراضي داخل منصّة "مدرستي" لجميع المراحل الدراسية.

يأتي ذلك في إطار رحلة تعليمية عن بُعد؛ هدفها استمرار العملية التعليمية وتقليص أي فاقد تعليمي، واستثمار كل الوسائل التعليمية المتاحة في المنصة لتحسين وتجويد مخرجات التعلّم.

وأظهر الطلاب التزامهم بحضور الفصول الافتراضية والتفاعل مع المعلمين والمعلمات، والقيام بالأنشطة وحل الواجبات المطلوبة منهم في المواعيد المحددة، واستخدام أدوات وممكنات المنصة وقنوات عين على اليوتيوب وبوابة عين الوطنية في دعم رحلتهم التعليمية، وأداء التقويم المطلوب منهم.

وكشفت مؤشرات أداء منصة "مدرستي" الجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمعلمات لإدارة اليوم الدراسي، وما يترتب عليه من الالتزام بالجداول الزمنية، وتأدية الحصص بشكل تفاعلي، مما ساعد في وصول الرسالة التعليمية للطلاب والطالبات وتحقيق أهداف التعليم عن بُعد، من خلال محاكاة يومية لمدارسهم وفصولهم، حيث يلتقون طلابهم، ويجيبون عن استفساراتهم ويشاركونهم حل واجباتهم، والتكليفات اليومية، والتقويم اليومي والأسبوعي والشهري.

وساهم دور الأسر وأولياء الأمور في العملية التعليمية عن بُعد في التهيئة المعرفية والنفسية لأبنائهم وبناتهم، والتأكّد من التزامهم بالتكليفات والواجبات التي بدت في حلة جديدة، ورحلة تعايش استثنائية لبناء منظومة تعليمية متكاملة.

وكشفت الفصول الافتراضية عن قدرات الطلاب والمعلمين بشكل مباشر، سواء في تلقي المعلومة، أو في اتخاذ عدد من المعلمين والمعلمات أساليب مختلفة ومتنوّعة من طرق التدريس داخلها، بما يحقق التفاعل التشاركي في المواد والمقرّرات التي تتطلّب فتح مجالات واسعة للتفكير والإبداع، وتوزيع الأوقات بما يتناسب مع المقرر الدراسي.

ويتابع قادة المدارس سير العملية التعليمية في منصة "مدرستي"، وإعدادات الجداول الدراسية، ويتواصلون مع الطلبة المتغيبين عن المنصة، ويتابعون الفصول الافتراضية، ويقدمون الدعم الفني اللازم للطلبة وأولياء الأمور.

وقد أسهم المشرفون التربويون في الإشراف على سير العملية التعليمية، وأداء المدارس، والقيادة المدرسية والمعلمين في الفصول الافتراضية، والإشراف على إعداد التقويم الإلكتروني وتطبيقه في منصة "مدرستي".

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