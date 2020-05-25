الكويت: شفاء 504 حالات من كورونا وإجمالي المتعافين 6621

قالت: سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى تمهيدًا لخروجها

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، شفاء 504 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 6621 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس؛ مشيرة إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.