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"رئيس الأركان" يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي باسمه وباسم جميع منسوبي القوات المسلحة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا وولاة أمرنا، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية أعوامًا عديدة، وأزمنة مديدة وهم بصحة وعافية وينعمون برغد العيش، وأن يديم على مملكتنا الغالية نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.

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"رئيس الأركان" يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
سبق

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي باسمه وباسم جميع منسوبي القوات المسلحة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا وولاة أمرنا، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية أعوامًا عديدة، وأزمنة مديدة وهم بصحة وعافية وينعمون برغد العيش، وأن يديم على مملكتنا الغالية نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
01:11 AM

"رئيس الأركان" يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي باسمه وباسم جميع منسوبي القوات المسلحة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا وولاة أمرنا، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية أعوامًا عديدة، وأزمنة مديدة وهم بصحة وعافية وينعمون برغد العيش، وأن يديم على مملكتنا الغالية نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.

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