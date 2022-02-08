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ترجمة كتاب "ومضات مضيئة من منبر الحرمين " للإندونيسية والأوردية والفرنسية

الترجمة تحتوي على مجموعة خطب ومواضيع الأمن الفكري وسُبل تحقيقه

ترجمت رئاسة شؤون الحرمين، بإشراف الإدارة الرقمية التابعة للوكالة المساعدة للشؤون الفكرية كتاب "ومضات مضيئة من منبر الحرمين الشريفين" إلى ثلاث لغات تتمثل في الإندونيسية والأوردية والفرنسية.

ويتضمن الكتاب مجموعة من خطب ودروس أئمة الحرمين الشريفين، كما تحتوي الترجمة على مواضيع الأمن الفكري وسُبل تحقيقه.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الكتاب هو في الأساس تتويج لمواضيع الأمن الفكري، والمستقى من دروس وخطب المسجد الحرام والمسجد النبوي لكي تصل إلى أكبر عدد من المسلمين في بقاع العالم للناطقين بغير اللغة العربية، والتي من شأنها الإسهام في نشر رسالة الحرمين الشريفين في شتى بقاع العالم.

رئاسة شؤون الحرمين الشريفين

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ترجمة كتاب "ومضات مضيئة من منبر الحرمين " للإندونيسية والأوردية والفرنسية
سبق

ترجمت رئاسة شؤون الحرمين، بإشراف الإدارة الرقمية التابعة للوكالة المساعدة للشؤون الفكرية كتاب "ومضات مضيئة من منبر الحرمين الشريفين" إلى ثلاث لغات تتمثل في الإندونيسية والأوردية والفرنسية.

ويتضمن الكتاب مجموعة من خطب ودروس أئمة الحرمين الشريفين، كما تحتوي الترجمة على مواضيع الأمن الفكري وسُبل تحقيقه.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الكتاب هو في الأساس تتويج لمواضيع الأمن الفكري، والمستقى من دروس وخطب المسجد الحرام والمسجد النبوي لكي تصل إلى أكبر عدد من المسلمين في بقاع العالم للناطقين بغير اللغة العربية، والتي من شأنها الإسهام في نشر رسالة الحرمين الشريفين في شتى بقاع العالم.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
02:09 PM

ترجمة كتاب "ومضات مضيئة من منبر الحرمين " للإندونيسية والأوردية والفرنسية

الترجمة تحتوي على مجموعة خطب ومواضيع الأمن الفكري وسُبل تحقيقه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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ترجمت رئاسة شؤون الحرمين، بإشراف الإدارة الرقمية التابعة للوكالة المساعدة للشؤون الفكرية كتاب "ومضات مضيئة من منبر الحرمين الشريفين" إلى ثلاث لغات تتمثل في الإندونيسية والأوردية والفرنسية.

ويتضمن الكتاب مجموعة من خطب ودروس أئمة الحرمين الشريفين، كما تحتوي الترجمة على مواضيع الأمن الفكري وسُبل تحقيقه.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الكتاب هو في الأساس تتويج لمواضيع الأمن الفكري، والمستقى من دروس وخطب المسجد الحرام والمسجد النبوي لكي تصل إلى أكبر عدد من المسلمين في بقاع العالم للناطقين بغير اللغة العربية، والتي من شأنها الإسهام في نشر رسالة الحرمين الشريفين في شتى بقاع العالم.

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