في تنبيه لـ"الأرصاد": نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع
الحالة تستمر حتى الساعة 6 مساء اليوم
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تَمَثلت في ارتفاع الأمواج وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.
في تنبيه لـ"الأرصاد": نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-06-02
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تَمَثلت في ارتفاع الأمواج وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
08:19 AM
في تنبيه لـ"الأرصاد": نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تَمَثلت في ارتفاع الأمواج وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.