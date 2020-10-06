لقطة غريبة.. كانوا مستعدين لكن الانفجار سبق الجميع

في إشارة مرور حمراء بولاية أيوا الأمريكية

في مدينة دوبوك ‏بولاية أيوا الأمريكية، كان الجميع مستعدين لانفجار متوقع، عربات ورجال الإطفاء وسيارات الإسعاف، الرجل الذي حمل طفاية حريق متوجهًا نحو مصدر الخطر، حتى إشارات المرور التي تحولت إلى اللون الأحمر، وفجأة وقع الانفجار.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقطت كاميرات المرور في شارع لوراس بوليفارد لحظة الانفجار المروع الذي دمر منزلًا، يوم الاثنين الماضي، دون أي إصابات بالأرواح عدا إصابة رجل إطفاء بجرح متوسط.

وكانت السلطات قد أخلت أقرب المنازل لموقع الانفجار المتوقع.

ويروي ريك ستاينز، رئيس قسم مكافحة الحرائق في دوبوك، قصة الانفجار ويقول: كان العمال يقومون بالحفر في الشارع من أجل مد كابل ألياف ضوئية، حين ضرب الحفار خط الغاز بالشارع، وعلى الفور تم إبلاغ شركة الغاز، التي كان عمالها يسابقون الزمن من أجل إغلاق خط الغاز، لكن الانفجار سبق الجميع.

ويضيف "ستاينز": لا أدري كيف اصطدمت آلة الحفر بالمصدر الرئيسي للغاز في المنطقة!

وقد دمر الانفجار أحد المنازل فيما تحطمت نوافذ منازل أخرى. كما تم نقل رجل إطفاء إلى المستشفى لإصابته بجرح متوسط.

ونقلت شبكة تلفزيون "إيه بي سي" عن شاهدة العيان، ميكايلا كوك، إنها شعرت بالانفجار من مسافة بعيدة، وقالت: "كنت جالسة في منزل أمي، وفجأة شعرت بأن الأرض تهتز ونظرت إلى الخارج ورأيت النار والدخان".