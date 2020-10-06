النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 477 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

لقطة غريبة.. كانوا مستعدين لكن الانفجار سبق الجميع

في إشارة مرور حمراء بولاية أيوا الأمريكية

في مدينة دوبوك ‏بولاية أيوا الأمريكية، كان الجميع مستعدين لانفجار متوقع، عربات ورجال الإطفاء وسيارات الإسعاف، الرجل الذي حمل طفاية حريق متوجهًا نحو مصدر الخطر، حتى إشارات المرور التي تحولت إلى اللون الأحمر، وفجأة وقع الانفجار.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقطت كاميرات المرور في شارع لوراس بوليفارد لحظة الانفجار المروع الذي دمر منزلًا، يوم الاثنين الماضي، دون أي إصابات بالأرواح عدا إصابة رجل إطفاء بجرح متوسط.

وكانت السلطات قد أخلت أقرب المنازل لموقع الانفجار المتوقع.

ويروي ريك ستاينز، رئيس قسم مكافحة الحرائق في دوبوك، قصة الانفجار ويقول: كان العمال يقومون بالحفر في الشارع من أجل مد كابل ألياف ضوئية، حين ضرب الحفار خط الغاز بالشارع، وعلى الفور تم إبلاغ شركة الغاز، التي كان عمالها يسابقون الزمن من أجل إغلاق خط الغاز، لكن الانفجار سبق الجميع.

ويضيف "ستاينز": لا أدري كيف اصطدمت آلة الحفر بالمصدر الرئيسي للغاز في المنطقة!

وقد دمر الانفجار أحد المنازل فيما تحطمت نوافذ منازل أخرى. كما تم نقل رجل إطفاء إلى المستشفى لإصابته بجرح متوسط.

ونقلت شبكة تلفزيون "إيه بي سي" عن شاهدة العيان، ميكايلا كوك، إنها شعرت بالانفجار من مسافة بعيدة، وقالت: "كنت جالسة في منزل أمي، وفجأة شعرت بأن الأرض تهتز ونظرت إلى الخارج ورأيت النار والدخان".

الرئيسية/ محطات

اعلان
لقطة غريبة.. كانوا مستعدين لكن الانفجار سبق الجميع
سبق

في مدينة دوبوك ‏بولاية أيوا الأمريكية، كان الجميع مستعدين لانفجار متوقع، عربات ورجال الإطفاء وسيارات الإسعاف، الرجل الذي حمل طفاية حريق متوجهًا نحو مصدر الخطر، حتى إشارات المرور التي تحولت إلى اللون الأحمر، وفجأة وقع الانفجار.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقطت كاميرات المرور في شارع لوراس بوليفارد لحظة الانفجار المروع الذي دمر منزلًا، يوم الاثنين الماضي، دون أي إصابات بالأرواح عدا إصابة رجل إطفاء بجرح متوسط.

وكانت السلطات قد أخلت أقرب المنازل لموقع الانفجار المتوقع.

ويروي ريك ستاينز، رئيس قسم مكافحة الحرائق في دوبوك، قصة الانفجار ويقول: كان العمال يقومون بالحفر في الشارع من أجل مد كابل ألياف ضوئية، حين ضرب الحفار خط الغاز بالشارع، وعلى الفور تم إبلاغ شركة الغاز، التي كان عمالها يسابقون الزمن من أجل إغلاق خط الغاز، لكن الانفجار سبق الجميع.

ويضيف "ستاينز": لا أدري كيف اصطدمت آلة الحفر بالمصدر الرئيسي للغاز في المنطقة!

وقد دمر الانفجار أحد المنازل فيما تحطمت نوافذ منازل أخرى. كما تم نقل رجل إطفاء إلى المستشفى لإصابته بجرح متوسط.

ونقلت شبكة تلفزيون "إيه بي سي" عن شاهدة العيان، ميكايلا كوك، إنها شعرت بالانفجار من مسافة بعيدة، وقالت: "كنت جالسة في منزل أمي، وفجأة شعرت بأن الأرض تهتز ونظرت إلى الخارج ورأيت النار والدخان".

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
03:09 PM

لقطة غريبة.. كانوا مستعدين لكن الانفجار سبق الجميع

في إشارة مرور حمراء بولاية أيوا الأمريكية

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
7,353

في مدينة دوبوك ‏بولاية أيوا الأمريكية، كان الجميع مستعدين لانفجار متوقع، عربات ورجال الإطفاء وسيارات الإسعاف، الرجل الذي حمل طفاية حريق متوجهًا نحو مصدر الخطر، حتى إشارات المرور التي تحولت إلى اللون الأحمر، وفجأة وقع الانفجار.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقطت كاميرات المرور في شارع لوراس بوليفارد لحظة الانفجار المروع الذي دمر منزلًا، يوم الاثنين الماضي، دون أي إصابات بالأرواح عدا إصابة رجل إطفاء بجرح متوسط.

وكانت السلطات قد أخلت أقرب المنازل لموقع الانفجار المتوقع.

ويروي ريك ستاينز، رئيس قسم مكافحة الحرائق في دوبوك، قصة الانفجار ويقول: كان العمال يقومون بالحفر في الشارع من أجل مد كابل ألياف ضوئية، حين ضرب الحفار خط الغاز بالشارع، وعلى الفور تم إبلاغ شركة الغاز، التي كان عمالها يسابقون الزمن من أجل إغلاق خط الغاز، لكن الانفجار سبق الجميع.

ويضيف "ستاينز": لا أدري كيف اصطدمت آلة الحفر بالمصدر الرئيسي للغاز في المنطقة!

وقد دمر الانفجار أحد المنازل فيما تحطمت نوافذ منازل أخرى. كما تم نقل رجل إطفاء إلى المستشفى لإصابته بجرح متوسط.

ونقلت شبكة تلفزيون "إيه بي سي" عن شاهدة العيان، ميكايلا كوك، إنها شعرت بالانفجار من مسافة بعيدة، وقالت: "كنت جالسة في منزل أمي، وفجأة شعرت بأن الأرض تهتز ونظرت إلى الخارج ورأيت النار والدخان".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,657
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,308
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,523
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,141

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة