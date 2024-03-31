توقعات 4 محللين سعوديين لطقس الـ24 ساعة القادمة ومنتصف الأسبوع

أمطار متفاوتة تصحبها زخات البرد ورياح مثيرة للغبار

بشّرت توقعات عدد من محللي ومتابعي الطقس، بهطول أمطار متفاوتة على عدد من المناطق، يصحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تحد من مستوى الرؤية الأفقية في بعض المواقع من المملكة.

عبدالعزيز الحصيني

توقّع هطول أمطار متفاوتة خلال الـ٢٤ ساعة القادمة، من مساء اليوم الجمعة وحتى طوال يوم غدٍ السبت - بإذن الله -، تكون من خفيفة إلى متوسطة ويصحبها تساقط البرد على أجزاء من شرق مكة والمدينة وشرق عسير والشمالية ومنطقة الرياض، بما فيها العاصمة الرياض والشرقية، كذلك حدوث رياح مثيرة للغبار إلا أن يصرفها الله.

حسن كراني

توقّع أن يسود الدفء - بعون الله - كافة الأجواء؛ حيث تميل للحرارة جنوباً بسبب تعمق جيب هوائي دافئ يمتد محوره لبلاد الشام بصحبة نشاط للرياح السطحية وفرصة تدهور للرؤية، مضيفاً أن اليوم سماؤه غائمة جزئياً على الشمال، والوسط، والغرب وجنوبا لجازان مع فرصة خلايا ممطرة.

د. عبدالله المسند

توقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: الرياض والشرقية والقصيم وتبوك ونجران، وربما الجوف. والله أعلم.

كما نبه "المسند" إلى إشارة التوقعات بنشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار أحياناً، في المناطق المفتوحة أيام السبت والأحد والاثنين، كذلك يتوقع أن تنخفض درجة الحرارة قليلاً من يوم الأحد في المناطق الشمالية والمدينة والغربية، وتبلغ الكتلة المعتدلة الوسطى مساء أو يوم الاثنين حسب الموقع الجغرافي، وربما الشرقية الثلاثاء، ولا تغير يذكر في الجنوب.

زياد الجهني

أوضح أن حالة ممطرة ما بين خفيفة ومتوسطة بدأت من ساعات ظهر اليوم الجمعة وتستمر حتى منتصف الأسبوع – بإذن الله- على منطقة الرياض عموماً، وكذلك العاصمة والمنطقة الشرقية، متبوعة بموجة باردة ونشاط للرياح وأتربة مثارة على المناطق ذاتها.