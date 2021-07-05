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"الحصيني": عيد الأضحى 20 يوليو والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك

قال: حسابات الفلك تتوقع ذي القعدة 30 يومًا.. والأحد المقبل أول ذو الحجة

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني: إن الحسابات الفلكية تتوقع شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ بإذن الله 30 يومًا.

وأضاف: "بداية عشر ذي الحجة يوم الأحد 1/ 12/ 1442هـ حسب التقويم 11 يوليو 2021م، ويوم عرفة الاثنين 9/ 12/ 1442هـ 19 يوليو 2021م".

وتابع: "عيد الأضحى الثلاثاء 10/ 12/ 1442هـ 20 يوليو 2021م، والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك".

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"الحصيني": عيد الأضحى 20 يوليو والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك
سبق

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني: إن الحسابات الفلكية تتوقع شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ بإذن الله 30 يومًا.

وأضاف: "بداية عشر ذي الحجة يوم الأحد 1/ 12/ 1442هـ حسب التقويم 11 يوليو 2021م، ويوم عرفة الاثنين 9/ 12/ 1442هـ 19 يوليو 2021م".

وتابع: "عيد الأضحى الثلاثاء 10/ 12/ 1442هـ 20 يوليو 2021م، والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك".

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
01:48 PM

"الحصيني": عيد الأضحى 20 يوليو والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك

قال: حسابات الفلك تتوقع ذي القعدة 30 يومًا.. والأحد المقبل أول ذو الحجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني: إن الحسابات الفلكية تتوقع شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ بإذن الله 30 يومًا.

وأضاف: "بداية عشر ذي الحجة يوم الأحد 1/ 12/ 1442هـ حسب التقويم 11 يوليو 2021م، ويوم عرفة الاثنين 9/ 12/ 1442هـ 19 يوليو 2021م".

وتابع: "عيد الأضحى الثلاثاء 10/ 12/ 1442هـ 20 يوليو 2021م، والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك".

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