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غدًا من بروكسل.. "الحجرف" يبحث تعزيز العلاقات بين دول التعاون والاتحاد الأوروبي

ضمن جهود الجانبين لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي في ظل التحديات الراهنة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وضرورة دعمها وتطويرها لتحقيق المصالح المشتركة.

وأعرَب الحجرف، في تصريحاته بمناسبة الزيارة الرسمية التي سيقوم بها غدًا الاثنين لمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، يلتقي خلالها عددًا من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، عن تطلعه بأن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الخليجية- الأوروبية؛ انطلاقًا من أهمية كل من مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي؛ لا سيما في ضوء جملة من التحديات التي تواجه العالم.

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غدًا من بروكسل.. "الحجرف" يبحث تعزيز العلاقات بين دول التعاون والاتحاد الأوروبي
سبق

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وضرورة دعمها وتطويرها لتحقيق المصالح المشتركة.

وأعرَب الحجرف، في تصريحاته بمناسبة الزيارة الرسمية التي سيقوم بها غدًا الاثنين لمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، يلتقي خلالها عددًا من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، عن تطلعه بأن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الخليجية- الأوروبية؛ انطلاقًا من أهمية كل من مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي؛ لا سيما في ضوء جملة من التحديات التي تواجه العالم.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
11:28 AM

غدًا من بروكسل.. "الحجرف" يبحث تعزيز العلاقات بين دول التعاون والاتحاد الأوروبي

ضمن جهود الجانبين لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي في ظل التحديات الراهنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وضرورة دعمها وتطويرها لتحقيق المصالح المشتركة.

وأعرَب الحجرف، في تصريحاته بمناسبة الزيارة الرسمية التي سيقوم بها غدًا الاثنين لمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، يلتقي خلالها عددًا من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، عن تطلعه بأن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الخليجية- الأوروبية؛ انطلاقًا من أهمية كل من مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي؛ لا سيما في ضوء جملة من التحديات التي تواجه العالم.

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