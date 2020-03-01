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مضاعفات ميكانيكية كادت تطيح به .. إنقاذ حياة مريض إثر جلطة حادة بمكة

عملية أُجريت في مركز القلب بمدينة الملك عبدالله التخصصية وتماثل للشفاء

تمكن -بفضل الله- فريق مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة، من إنقاذ حياة مريض إثر تعرضه لجلطة قلبية حادة تسبّبت في ثقب بين البطينين وأضعفت عضلة القلب.

وتبيّن بعد إخضاع المريض للتحاليل والفحوص والأشعة اللازمة التي أظهرت نتائجها تعرضه لجلطة بالقلب تسببّت في ضعف شديد بعضلة القلب حيث بلغت كفاءة القلب 20 % وتسبّبت أيضاً في مضاعفات ميكانيكية عن طريق حدوث ثقب في الجدار الفاصل بين البطينين.

ورغم خطورة العملية لمَن يتعرّضون لمضاعفات القلب الميكانيكية بعد الجلطات التي تعد نسب الوفيات بها عالية، فقد قام الفريق الطبي -بفضل من الله- بإخضاع المريض لعملية جراحية تمّ خلالها إغلاق الثقب الذي تسبّبت فيه الجلطة، وتكللت العملية بالنجاح، وتم وضع المريض تحت العناية المركزة إلى أن تماثل للشفاء -ولله الحمد-.

فريق طبي مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مضاعفات ميكانيكية كادت تطيح به .. إنقاذ حياة مريض إثر جلطة حادة بمكة
سبق

تمكن -بفضل الله- فريق مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة، من إنقاذ حياة مريض إثر تعرضه لجلطة قلبية حادة تسبّبت في ثقب بين البطينين وأضعفت عضلة القلب.

وتبيّن بعد إخضاع المريض للتحاليل والفحوص والأشعة اللازمة التي أظهرت نتائجها تعرضه لجلطة بالقلب تسببّت في ضعف شديد بعضلة القلب حيث بلغت كفاءة القلب 20 % وتسبّبت أيضاً في مضاعفات ميكانيكية عن طريق حدوث ثقب في الجدار الفاصل بين البطينين.

ورغم خطورة العملية لمَن يتعرّضون لمضاعفات القلب الميكانيكية بعد الجلطات التي تعد نسب الوفيات بها عالية، فقد قام الفريق الطبي -بفضل من الله- بإخضاع المريض لعملية جراحية تمّ خلالها إغلاق الثقب الذي تسبّبت فيه الجلطة، وتكللت العملية بالنجاح، وتم وضع المريض تحت العناية المركزة إلى أن تماثل للشفاء -ولله الحمد-.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
12:41 PM

مضاعفات ميكانيكية كادت تطيح به .. إنقاذ حياة مريض إثر جلطة حادة بمكة

عملية أُجريت في مركز القلب بمدينة الملك عبدالله التخصصية وتماثل للشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكن -بفضل الله- فريق مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة، من إنقاذ حياة مريض إثر تعرضه لجلطة قلبية حادة تسبّبت في ثقب بين البطينين وأضعفت عضلة القلب.

وتبيّن بعد إخضاع المريض للتحاليل والفحوص والأشعة اللازمة التي أظهرت نتائجها تعرضه لجلطة بالقلب تسببّت في ضعف شديد بعضلة القلب حيث بلغت كفاءة القلب 20 % وتسبّبت أيضاً في مضاعفات ميكانيكية عن طريق حدوث ثقب في الجدار الفاصل بين البطينين.

ورغم خطورة العملية لمَن يتعرّضون لمضاعفات القلب الميكانيكية بعد الجلطات التي تعد نسب الوفيات بها عالية، فقد قام الفريق الطبي -بفضل من الله- بإخضاع المريض لعملية جراحية تمّ خلالها إغلاق الثقب الذي تسبّبت فيه الجلطة، وتكللت العملية بالنجاح، وتم وضع المريض تحت العناية المركزة إلى أن تماثل للشفاء -ولله الحمد-.

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