"طقس العرب": مكة على موعد مع الأمطار بدءًا من الغد حتى الأسبوع المقبل

الرياح الهابطة المصاحبة ستعمل على إثارة موجات غبارية

توقع موقع "طقس العرب" تحسن فرص الأمطار على منطقة مكة المكرمة، اعتبارًا من غد الأحد وحتى مطلع الأسبوع القادم.

وفي التفاصيل، أشار الموقع إلى توقعات بأن تتأثر منطقة مكة المكرمة من يوم لآخر بأحوال جوية غير مستقرة متفاوتة، تعمل على تشكل السحب الركامية الرعدية، وهطول زخات من الأمطار، تترافق مع الرعد وربما تساقط زخات من البرد، تتسم بالعشوائية والشدة المتفاوتة، وسط توقعات باشتداد إضافي على هذه التقلبات الجوية في نهاية الأسبوع.

وأضاف أنه نظرًا للانقطاع المطري الطويل؛ يُتوقع أن تعمل الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية على إثارة موجات غبارية محلية تحد من مدى الرؤية الأفقية قبيل هطول الأمطار.