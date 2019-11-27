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"تعليم الأفلاج" يتابع أداء تفعيل الـ"10" دقائق للقراءة والكتابة بـ33 مدرسة

عبر جولات 20 مشرفًا بكافة مدارس المرحلة الابتدائية لرفع كفاءة ونواتج التعلم

يتابع أكثر من 20 مشرفًا تربويًّا بتعليم الأفلاج، أداء تفعيل مبادرة الـ"10" دقائق للقراءة والكتابة بـ33 مدرسة بالمرحلة المتوسطة بالمحافظة.
وتأتي الجولات الميدانية التي قام بها المشرفون التربويون على كافة مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة، اليوم الأربعاء؛ سعيًا للمساهمة في مساندة المدارس في رفع كفاءة الأداء، ومتابعة آلية تنفيذ وقياس تفعيل (10 دقائق) للقراءة والكتابة؛ لدورها في رفع نواتج التعلم.
وكانت إدارة التعليم بالأفلاج -ممثلة في قسم الجودة وقياس الأداء- قد أصدرت دليلًا إرشاديًّا لكل مدارس المرحلة الابتدائية "بنين، بنات"، وجميع الأقسام التربوية، تضمن نماذج مساندة لقياس أداء تفعيل الـ"10" دقائق للقراءة والكتابة والكتاب المدرسي؛ لزيادة معدل تنمية مهاراتي القراءة والكتابة لدى طلبة المرحلة الابتدائية في اليوم الدراسي أثناء الحصص الدراسية.

تعليم الأفلاج مبادرة الـ"10" دقائق للقراءة والكتابة

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"تعليم الأفلاج" يتابع أداء تفعيل الـ"10" دقائق للقراءة والكتابة بـ33 مدرسة
سبق

يتابع أكثر من 20 مشرفًا تربويًّا بتعليم الأفلاج، أداء تفعيل مبادرة الـ"10" دقائق للقراءة والكتابة بـ33 مدرسة بالمرحلة المتوسطة بالمحافظة.
وتأتي الجولات الميدانية التي قام بها المشرفون التربويون على كافة مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة، اليوم الأربعاء؛ سعيًا للمساهمة في مساندة المدارس في رفع كفاءة الأداء، ومتابعة آلية تنفيذ وقياس تفعيل (10 دقائق) للقراءة والكتابة؛ لدورها في رفع نواتج التعلم.
وكانت إدارة التعليم بالأفلاج -ممثلة في قسم الجودة وقياس الأداء- قد أصدرت دليلًا إرشاديًّا لكل مدارس المرحلة الابتدائية "بنين، بنات"، وجميع الأقسام التربوية، تضمن نماذج مساندة لقياس أداء تفعيل الـ"10" دقائق للقراءة والكتابة والكتاب المدرسي؛ لزيادة معدل تنمية مهاراتي القراءة والكتابة لدى طلبة المرحلة الابتدائية في اليوم الدراسي أثناء الحصص الدراسية.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
02:28 PM

"تعليم الأفلاج" يتابع أداء تفعيل الـ"10" دقائق للقراءة والكتابة بـ33 مدرسة

عبر جولات 20 مشرفًا بكافة مدارس المرحلة الابتدائية لرفع كفاءة ونواتج التعلم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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يتابع أكثر من 20 مشرفًا تربويًّا بتعليم الأفلاج، أداء تفعيل مبادرة الـ"10" دقائق للقراءة والكتابة بـ33 مدرسة بالمرحلة المتوسطة بالمحافظة.
وتأتي الجولات الميدانية التي قام بها المشرفون التربويون على كافة مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة، اليوم الأربعاء؛ سعيًا للمساهمة في مساندة المدارس في رفع كفاءة الأداء، ومتابعة آلية تنفيذ وقياس تفعيل (10 دقائق) للقراءة والكتابة؛ لدورها في رفع نواتج التعلم.
وكانت إدارة التعليم بالأفلاج -ممثلة في قسم الجودة وقياس الأداء- قد أصدرت دليلًا إرشاديًّا لكل مدارس المرحلة الابتدائية "بنين، بنات"، وجميع الأقسام التربوية، تضمن نماذج مساندة لقياس أداء تفعيل الـ"10" دقائق للقراءة والكتابة والكتاب المدرسي؛ لزيادة معدل تنمية مهاراتي القراءة والكتابة لدى طلبة المرحلة الابتدائية في اليوم الدراسي أثناء الحصص الدراسية.

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