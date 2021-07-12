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قفزة قياسية جديدة.. "كورونا" يصيب 15 ألفاً في فلوريدا خلال يوم

سلطات الولاية اضطرت لإغلاق بعض الشواطئ

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم (الأحد)، زيادة قياسية جديدة في عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، إذ تجاوزت 15.000 حالة في يوم واحد، بينما اضطرت سلطات الولاية إلى إغلاق بعض الشركات والشواطئ لمكافحة تفشي الوباء.

وتجاوزت الزيادات اليومية في فلوريدا بالفعل أعلى حصيلة يومية سجلها أي بلد أوروبي خلال ذروة الوباء هناك، كما حطمت الولاية الرقم القياسي لولاية نيويورك التي سجلت 12.847 حالة إصابة جديدة في العاشر من أبريل (نيسان)، عندما كانت مركز تفشي المرض في الولايات المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".

ولكبح انتشار المرض، أمر حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس بإغلاق الحانات، لكنه رفض إلزام الناس بوضع كمامات في الأماكن العامة على مستوى الولاية.

ولو كانت فلوريدا دولة، لاحتلت المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد الإصابات اليومية بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وفلوريدا مقصد مهم للزائرين من أنحاء الولايات المتحدة وخارجها، وتوجد بها منتجعات شاطئية ومتنزهات ترفيهية منها عالم ديزني الذي أعيد فتحه أمس.

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قفزة قياسية جديدة.. "كورونا" يصيب 15 ألفاً في فلوريدا خلال يوم
سبق

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم (الأحد)، زيادة قياسية جديدة في عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، إذ تجاوزت 15.000 حالة في يوم واحد، بينما اضطرت سلطات الولاية إلى إغلاق بعض الشركات والشواطئ لمكافحة تفشي الوباء.

وتجاوزت الزيادات اليومية في فلوريدا بالفعل أعلى حصيلة يومية سجلها أي بلد أوروبي خلال ذروة الوباء هناك، كما حطمت الولاية الرقم القياسي لولاية نيويورك التي سجلت 12.847 حالة إصابة جديدة في العاشر من أبريل (نيسان)، عندما كانت مركز تفشي المرض في الولايات المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".

ولكبح انتشار المرض، أمر حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس بإغلاق الحانات، لكنه رفض إلزام الناس بوضع كمامات في الأماكن العامة على مستوى الولاية.

ولو كانت فلوريدا دولة، لاحتلت المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد الإصابات اليومية بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وفلوريدا مقصد مهم للزائرين من أنحاء الولايات المتحدة وخارجها، وتوجد بها منتجعات شاطئية ومتنزهات ترفيهية منها عالم ديزني الذي أعيد فتحه أمس.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
07:41 PM

قفزة قياسية جديدة.. "كورونا" يصيب 15 ألفاً في فلوريدا خلال يوم

سلطات الولاية اضطرت لإغلاق بعض الشواطئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم (الأحد)، زيادة قياسية جديدة في عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، إذ تجاوزت 15.000 حالة في يوم واحد، بينما اضطرت سلطات الولاية إلى إغلاق بعض الشركات والشواطئ لمكافحة تفشي الوباء.

وتجاوزت الزيادات اليومية في فلوريدا بالفعل أعلى حصيلة يومية سجلها أي بلد أوروبي خلال ذروة الوباء هناك، كما حطمت الولاية الرقم القياسي لولاية نيويورك التي سجلت 12.847 حالة إصابة جديدة في العاشر من أبريل (نيسان)، عندما كانت مركز تفشي المرض في الولايات المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".

ولكبح انتشار المرض، أمر حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس بإغلاق الحانات، لكنه رفض إلزام الناس بوضع كمامات في الأماكن العامة على مستوى الولاية.

ولو كانت فلوريدا دولة، لاحتلت المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد الإصابات اليومية بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وفلوريدا مقصد مهم للزائرين من أنحاء الولايات المتحدة وخارجها، وتوجد بها منتجعات شاطئية ومتنزهات ترفيهية منها عالم ديزني الذي أعيد فتحه أمس.

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