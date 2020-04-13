متحدث "الصحة" يحذر من أخذ معلومات من مصادر غير موثوقة

دعا الأطباء للمشاركة في رسالة موحدة للتوعية بالمرض

حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، المواطنين والمقيمين من أخذ المعلومات من مصادر غير موثوقة، وأن يسهموا في نشر المعلومات التي تصل من مصدر غير معروف، مؤكداً التعويل على وعي المجتمع في عدم تقبل أي رسالة مغلوطة، حيث ذكرت منظمة الصحة العالمية معلومة مهمة بأن انتشار الشائعات مثل الفيروس، ولها ضرر يوازي ضرر انتشار الفيروسات.

وطالب متحدث "الصحة" الأطباء والمختصين المشاركة في رسالة موحدة في تضافر مع جهود وزارة الصحة، مؤكداً أن لأصوات الأطباء والمختصين صدى لدى المجتمع، والمأمول منهم أن تتناغم أصواتهم وجهودهم مع الوزارة والتوصيات العالمية.

وأشار "العبدالعالي"، إلى أن الخبراء في العالم كله يقفون الآن موقف المتعلم؛ لأن الفيروس الجديد وأنماطه وطرق انتشاره لا تزال محل الرصد والمتابعة من المنظمات والمراكز العلمية.