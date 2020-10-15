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"تداول" تحذر: هذه الشركة غير مرخصة لممارسة أعمال الأوراق المالية

الهيئة في بيان لها: نحن  بصدد استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك

أوضحت هيئة السوق المالية أن (الشركة الأولى للوساطة المالية "العربية ماركتس") شخص غير مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، وأن الهيئة بصدد استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، محذرة من التعامل مع الأشخاص والمؤسسات غير المرخصة.

وتفصيلاً، قالت "تداول" في بيان لها: انطلاقاً من مسؤولية هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في السوق، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المواطنين والمستثمرين في السوق المالية بأن (الشركة الأولى للوساطة المالية "العربية ماركتس") مـن خــــلال المــوقـع الإلكتروني (https://www.alarabiya-markets.com) على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) شخص غير مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، وأن الهيئة بصدد استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.


وتابعت: بهذا تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة. وتدعو الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواءً أكانوا أفراداً أم مؤسسات، مع التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية أو الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني لمعرفة الأشخاص المرخصين WWW.CMA.ORG.SA.

هيئة السوق المالية السوق المالية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"تداول" تحذر: هذه الشركة غير مرخصة لممارسة أعمال الأوراق المالية
سبق

أوضحت هيئة السوق المالية أن (الشركة الأولى للوساطة المالية "العربية ماركتس") شخص غير مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، وأن الهيئة بصدد استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، محذرة من التعامل مع الأشخاص والمؤسسات غير المرخصة.

وتفصيلاً، قالت "تداول" في بيان لها: انطلاقاً من مسؤولية هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في السوق، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المواطنين والمستثمرين في السوق المالية بأن (الشركة الأولى للوساطة المالية "العربية ماركتس") مـن خــــلال المــوقـع الإلكتروني (https://www.alarabiya-markets.com) على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) شخص غير مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، وأن الهيئة بصدد استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.


وتابعت: بهذا تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة. وتدعو الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواءً أكانوا أفراداً أم مؤسسات، مع التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية أو الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني لمعرفة الأشخاص المرخصين WWW.CMA.ORG.SA.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
11:12 AM

"تداول" تحذر: هذه الشركة غير مرخصة لممارسة أعمال الأوراق المالية

الهيئة في بيان لها: نحن  بصدد استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت هيئة السوق المالية أن (الشركة الأولى للوساطة المالية "العربية ماركتس") شخص غير مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، وأن الهيئة بصدد استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، محذرة من التعامل مع الأشخاص والمؤسسات غير المرخصة.

وتفصيلاً، قالت "تداول" في بيان لها: انطلاقاً من مسؤولية هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في السوق، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المواطنين والمستثمرين في السوق المالية بأن (الشركة الأولى للوساطة المالية "العربية ماركتس") مـن خــــلال المــوقـع الإلكتروني (https://www.alarabiya-markets.com) على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) شخص غير مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، وأن الهيئة بصدد استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.


وتابعت: بهذا تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة. وتدعو الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواءً أكانوا أفراداً أم مؤسسات، مع التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية أو الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني لمعرفة الأشخاص المرخصين WWW.CMA.ORG.SA.

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