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السبت المقبل.. مسابقة لـ"طرح القعدان" بمهرجان الإبل.. وهذه حقيقة الفيديو المتداول

يُظهر شابًّا يحاول طرح قعود فيسقط ويتم إنقاذه من بين أقدامه بصعوبة

أعلنت اللجنة المنظّمة لمهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، عن موعد انطلاق مسابقة "القعود قعودك لا طرحته" في يوم السبت القادم.

وبعد إعلان المسابقة، تبادَلَ مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب يحاول طرح قعود؛ لكنه سقط وتم إنقاذه من بين أقدام القعود.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"؛ فإن الفيديو المتداول ليس في مهرجان الملك عبدالعزيز، والحقيقة أن تصويره كان في مسابقة "طرح القعدان" بمهرجان الشيخ زايد لمزاين الإبل في الإمارات.

وقال الشاب "مقرن عبيد العنزي" لـ"سبق": إن القائمين على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بعد مشاهدتهم للفيديو؛ ظهر أن مثل هذه المسابقات تحتاج للعمل على توفير جميع وسائل السلامة.

واقترح "العنزي" تواجد 4 أشخاص داخل الشبك لحماية المشاركين من هيجان القعدان، كما ظهر في الفيديو المتداول.

وقال في تعليقه على المسابقة: الفيديو وما تعرّض له الشاب؛ كشف ضرورة تواجد سيارات إسعاف بالقرب من شبك المسابقة، وعلى اللجنة المنظمة توفير ملابس خاصة تحمي المتسابق من أي خطر يتعرض له .

يُذكر أن فكرة المسابقة تقوم على اختيار 4 متسابقين من الجمهور الراغبين بالمشاركة، ومشاركة 4 قعدان، وبمجرد طرح المتسابق للقعود يحصل عليه.

طرح القعدان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السبت المقبل.. مسابقة لـ"طرح القعدان" بمهرجان الإبل.. وهذه حقيقة الفيديو المتداول
سبق

أعلنت اللجنة المنظّمة لمهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، عن موعد انطلاق مسابقة "القعود قعودك لا طرحته" في يوم السبت القادم.

وبعد إعلان المسابقة، تبادَلَ مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب يحاول طرح قعود؛ لكنه سقط وتم إنقاذه من بين أقدام القعود.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"؛ فإن الفيديو المتداول ليس في مهرجان الملك عبدالعزيز، والحقيقة أن تصويره كان في مسابقة "طرح القعدان" بمهرجان الشيخ زايد لمزاين الإبل في الإمارات.

وقال الشاب "مقرن عبيد العنزي" لـ"سبق": إن القائمين على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بعد مشاهدتهم للفيديو؛ ظهر أن مثل هذه المسابقات تحتاج للعمل على توفير جميع وسائل السلامة.

واقترح "العنزي" تواجد 4 أشخاص داخل الشبك لحماية المشاركين من هيجان القعدان، كما ظهر في الفيديو المتداول.

وقال في تعليقه على المسابقة: الفيديو وما تعرّض له الشاب؛ كشف ضرورة تواجد سيارات إسعاف بالقرب من شبك المسابقة، وعلى اللجنة المنظمة توفير ملابس خاصة تحمي المتسابق من أي خطر يتعرض له .

يُذكر أن فكرة المسابقة تقوم على اختيار 4 متسابقين من الجمهور الراغبين بالمشاركة، ومشاركة 4 قعدان، وبمجرد طرح المتسابق للقعود يحصل عليه.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
08:58 AM

السبت المقبل.. مسابقة لـ"طرح القعدان" بمهرجان الإبل.. وهذه حقيقة الفيديو المتداول

يُظهر شابًّا يحاول طرح قعود فيسقط ويتم إنقاذه من بين أقدامه بصعوبة

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محمد الزامل - الرياض
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أعلنت اللجنة المنظّمة لمهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، عن موعد انطلاق مسابقة "القعود قعودك لا طرحته" في يوم السبت القادم.

وبعد إعلان المسابقة، تبادَلَ مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب يحاول طرح قعود؛ لكنه سقط وتم إنقاذه من بين أقدام القعود.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"؛ فإن الفيديو المتداول ليس في مهرجان الملك عبدالعزيز، والحقيقة أن تصويره كان في مسابقة "طرح القعدان" بمهرجان الشيخ زايد لمزاين الإبل في الإمارات.

وقال الشاب "مقرن عبيد العنزي" لـ"سبق": إن القائمين على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بعد مشاهدتهم للفيديو؛ ظهر أن مثل هذه المسابقات تحتاج للعمل على توفير جميع وسائل السلامة.

واقترح "العنزي" تواجد 4 أشخاص داخل الشبك لحماية المشاركين من هيجان القعدان، كما ظهر في الفيديو المتداول.

وقال في تعليقه على المسابقة: الفيديو وما تعرّض له الشاب؛ كشف ضرورة تواجد سيارات إسعاف بالقرب من شبك المسابقة، وعلى اللجنة المنظمة توفير ملابس خاصة تحمي المتسابق من أي خطر يتعرض له .

يُذكر أن فكرة المسابقة تقوم على اختيار 4 متسابقين من الجمهور الراغبين بالمشاركة، ومشاركة 4 قعدان، وبمجرد طرح المتسابق للقعود يحصل عليه.

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