خلال الساعات الماضية.. تفاصيل إصابات ووفيات كورونا حول العالم

تعدّ الولايات المتحدة الأكثر تضررًا في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19

واصل فيروس كورونا المستجد تفشيه وحصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية التي طبقتها العديد من البلدان حول العالم.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير الدولة الأكثر تضررًا في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات؛ إذ سجلت لوحدها حوالي 1.2 مليون مصاب (أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره)، وأكثر من ربع الوفيات المسجلة في العالم.

وفيما يلي أبرز التطورات الخاصة بفيروس كورونا عربيًّا ودوليًّا:

- وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6567.

- وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 33 إصابة من الوافدين وحالة من المقيمين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 784.

- وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 213 حالة شفاء والكشف عن 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة الإسبانية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 221447 عقب تسجيل 1122 إصابة جديدة.

- الصحة العمانية: تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- روسيا أعلنت تسجيل 11231 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

- الهند تسجل 3561 إصابة، و89 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

- أعلنت الصين الخميس أن جميع مناطق البلاد الشاسعة قد تم خفض تصنيفها من مخاطر الإصابة بالفيروس عالية إلى منخفضة؛ حيث انخفض عدد الحالات الجديدة إلى ما يقرب من الصفر، ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة في أكثر من ثلاثة أسابيع.

- وزارة الصحة المصرية: تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة.

- وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات.

- العراق يسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

- الأردن يعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 473 إصابة.

- وزارة الصحة السودانية: تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 49.

- وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 98 خلال الـ24 ساعة الماضية.

- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5382 مصابًا.

- وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 45، وشفاء 27، ووفاة 3 حالات.

- وزارة الصحة التركية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 3584 بعد تسجيل 64 وفاة جديدة.

- الحكومة البريطانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 30,076 وفاة.

- تسجيل 369 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29684.

- ولاية نيويورك الأميركية تسجل 232 وفاة جديدة بفيروس كورونا.