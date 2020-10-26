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بالصور.. ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء اليوناني العلاقات الثنائية بين البلدين

خلال لقائهما بقصر اليمامة اليوم

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، بدولة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ورحّب سمو ولي العهد في بداية اللقاء برئيس الوزراء اليوناني في زيارته الحالية للمملكة، فيما أعرب دولته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد.

وقد جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، و الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، و وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية اليونانية.

فيما حضر من الجانب اليوناني، نائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجويانيس، ومديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء إيليني الصوراني، والمتحدثة باسم الحكومة أريستوتليتسا بلوني، ومدير المكتب الاقتصادي في الأمانة العامة لرئيس الوزراء ديموسثنيس إليكيوسوس باتليس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء اليوناني العلاقات الثنائية بين البلدين
سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، بدولة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ورحّب سمو ولي العهد في بداية اللقاء برئيس الوزراء اليوناني في زيارته الحالية للمملكة، فيما أعرب دولته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد.

وقد جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، و الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، و وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية اليونانية.

فيما حضر من الجانب اليوناني، نائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجويانيس، ومديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء إيليني الصوراني، والمتحدثة باسم الحكومة أريستوتليتسا بلوني، ومدير المكتب الاقتصادي في الأمانة العامة لرئيس الوزراء ديموسثنيس إليكيوسوس باتليس.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
05:08 PM
اخر تعديل
26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
06:08 PM

بالصور.. ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء اليوناني العلاقات الثنائية بين البلدين

خلال لقائهما بقصر اليمامة اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، بدولة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ورحّب سمو ولي العهد في بداية اللقاء برئيس الوزراء اليوناني في زيارته الحالية للمملكة، فيما أعرب دولته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد.

وقد جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، و الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، و وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية اليونانية.

فيما حضر من الجانب اليوناني، نائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجويانيس، ومديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء إيليني الصوراني، والمتحدثة باسم الحكومة أريستوتليتسا بلوني، ومدير المكتب الاقتصادي في الأمانة العامة لرئيس الوزراء ديموسثنيس إليكيوسوس باتليس.

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