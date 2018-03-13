مصر للطيران توقف رحلاتها إلى السودان حتى إشعار آخر
ردًا على قرار مماثل اتخذته الخرطوم بسبب فيروس "كورونا"
أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء رحلاتها للخرطوم ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر.
جاء ذلك على خلفية قرار هيئة الطيران المدني السودانية إيقاف الرحلات بين مصر والسودان بسبب فيروس "كورونا".
وأهابت الشركة، في بيان لها اليوم، عملاءها في تعديل حجوزاتهم مراجعة مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي.
فيروس كورونا الجديد
مصر
مصر للطيران
مصر للطيران توقف رحلاتها إلى السودان حتى إشعار آخر
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-13
أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء رحلاتها للخرطوم ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر.
جاء ذلك على خلفية قرار هيئة الطيران المدني السودانية إيقاف الرحلات بين مصر والسودان بسبب فيروس "كورونا".
وأهابت الشركة، في بيان لها اليوم، عملاءها في تعديل حجوزاتهم مراجعة مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي.
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
02:09 PM
مصر للطيران توقف رحلاتها إلى السودان حتى إشعار آخر
ردًا على قرار مماثل اتخذته الخرطوم بسبب فيروس "كورونا"
أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء رحلاتها للخرطوم ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر.
جاء ذلك على خلفية قرار هيئة الطيران المدني السودانية إيقاف الرحلات بين مصر والسودان بسبب فيروس "كورونا".
وأهابت الشركة، في بيان لها اليوم، عملاءها في تعديل حجوزاتهم مراجعة مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي.