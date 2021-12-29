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"أمين التعاون الخليجي" يؤكد دعم مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات

"الحجرف" أشار إلى أهمية تعزيز دوره لدرء أخطارها عن دول المجلس وأبنائه

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الدعم الكامل لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون، وتعزيز دوره لمكافحة هذه الآفة ودفع أخطارها عن دول المجلس وأبنائه.

جاء ذلك خلال لقائه، في مكتبه بالرياض، اليوم، مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون العميد صقر بن راشد المريخي.

وتناول اللقاء مناقشة مستجدات جهود المركز في تعزيز وتوحيد جهود دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك استعراض التقارير المتخصصة التي تسهم في بناء الإستراتيجيات الفعالة لمكافحة المخدرات، وحماية المجتمع الخليجي من هذه الآفة والتصدي الجماعي لأضرارها، من خلال تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية الرسمية والأهلية وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية دول مجلس التعاون ومواطنيها.

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"أمين التعاون الخليجي" يؤكد دعم مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات
سبق

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الدعم الكامل لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون، وتعزيز دوره لمكافحة هذه الآفة ودفع أخطارها عن دول المجلس وأبنائه.

جاء ذلك خلال لقائه، في مكتبه بالرياض، اليوم، مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون العميد صقر بن راشد المريخي.

وتناول اللقاء مناقشة مستجدات جهود المركز في تعزيز وتوحيد جهود دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك استعراض التقارير المتخصصة التي تسهم في بناء الإستراتيجيات الفعالة لمكافحة المخدرات، وحماية المجتمع الخليجي من هذه الآفة والتصدي الجماعي لأضرارها، من خلال تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية الرسمية والأهلية وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية دول مجلس التعاون ومواطنيها.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
01:25 PM

"أمين التعاون الخليجي" يؤكد دعم مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات

"الحجرف" أشار إلى أهمية تعزيز دوره لدرء أخطارها عن دول المجلس وأبنائه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الدعم الكامل لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون، وتعزيز دوره لمكافحة هذه الآفة ودفع أخطارها عن دول المجلس وأبنائه.

جاء ذلك خلال لقائه، في مكتبه بالرياض، اليوم، مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون العميد صقر بن راشد المريخي.

وتناول اللقاء مناقشة مستجدات جهود المركز في تعزيز وتوحيد جهود دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك استعراض التقارير المتخصصة التي تسهم في بناء الإستراتيجيات الفعالة لمكافحة المخدرات، وحماية المجتمع الخليجي من هذه الآفة والتصدي الجماعي لأضرارها، من خلال تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية الرسمية والأهلية وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية دول مجلس التعاون ومواطنيها.

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