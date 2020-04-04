شاهد .. أمانة جدة تستخدم تقنية المسح الحراري الجوي بأسواق النفع العام

ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

استخدمت أمانة محافظة جدة تقنية المسح الحراري الجوي عبر طائرات "الدرون" المزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف، التي تعمل على الذكاء الاصطناعي؛ وذلك لمراقبة درجة حرارة مرتادي أسواق النفع العام بجدة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتقوم طائرات "الدرون"، التي تستخدمها أمانة جدة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في معهد الفضاء والطيران، بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحديد مَن لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية بهدف متابعة سلامة المتسوقين.