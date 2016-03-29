علّق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ على قرار عودة الجماهير للملاعب، قائلاً عبر حسابه في تويتر: نسعد بعودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية من جديد.. وخالص الشكر والتقدير لقيادة وطننا الغالي على الجهود الكبيرة نحو العودة الآمنة للحياة الطبيعية . وكانت قد أعلنت وزارة الرياضة، اليوم، السماح بحضور الجماهير المحصّنين من فيروس كورونا للمباريات الرياضية بنسبة 40 % من السعة الاستيعابية للملاعب بدءاً من تاريخ 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، فيما سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب السعودي الأول ونظيره الفلسطيني التي ستقام غداً في الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بناءً على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID-19). وأكّدت الوزارة، في بيانها، أن الدخول سيكون متاحاً لمن يُظهر حالة "محصّن" عبر تطبيق "توكلنا"، والالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد في المقاعد وارتداء الكمامات، على أن تتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك.

وزير الرياضة: نسعد بعودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية من جديد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-29 علّق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ على قرار عودة الجماهير للملاعب، قائلاً عبر حسابه في تويتر: نسعد بعودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية من جديد.. وخالص الشكر والتقدير لقيادة وطننا الغالي على الجهود الكبيرة نحو العودة الآمنة للحياة الطبيعية .



وكانت قد أعلنت وزارة الرياضة، اليوم، السماح بحضور الجماهير المحصّنين من فيروس كورونا للمباريات الرياضية بنسبة 40 % من السعة الاستيعابية للملاعب بدءاً من تاريخ 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، فيما سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب السعودي الأول ونظيره الفلسطيني التي ستقام غداً في الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بناءً على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID-19).



وأكّدت الوزارة، في بيانها، أن الدخول سيكون متاحاً لمن يُظهر حالة "محصّن" عبر تطبيق "توكلنا"، والالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد في المقاعد وارتداء الكمامات، على أن تتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442 01:56 PM

وزير الرياضة: نسعد بعودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية من جديد السماح بحضور المحصّنين من فيروس كورونا للمباريات بنسبة 40 %





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علّق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ على قرار عودة الجماهير للملاعب، قائلاً عبر حسابه في تويتر: نسعد بعودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية من جديد.. وخالص الشكر والتقدير لقيادة وطننا الغالي على الجهود الكبيرة نحو العودة الآمنة للحياة الطبيعية .



وكانت قد أعلنت وزارة الرياضة، اليوم، السماح بحضور الجماهير المحصّنين من فيروس كورونا للمباريات الرياضية بنسبة 40 % من السعة الاستيعابية للملاعب بدءاً من تاريخ 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، فيما سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب السعودي الأول ونظيره الفلسطيني التي ستقام غداً في الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بناءً على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID-19).



وأكّدت الوزارة، في بيانها، أن الدخول سيكون متاحاً لمن يُظهر حالة "محصّن" عبر تطبيق "توكلنا"، والالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد في المقاعد وارتداء الكمامات، على أن تتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك.