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قادمةً من لبنان.. مصر تُحبط محاولتي تهريب كبتاغون داخل عبوات فيتامين أطفال

على رحلتيْ طيران مختلفتين وبحوزة راكبيْن مصرييْن وتم توقيفهما

نجحت السلطات المصرية في ضبط محاولتي تهريب كمية من الأقراص المخدرة على متن رحلتيْ طيران قادمتين من العاصمة اللبنانية بيروت إلى مطار القاهرة الدولي.

وفي المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت، تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية لراكب مصري الجنسية قادم من لبنان، تَبَيَّن أن بحوزته 6 آلاف قرص من أقراص الكبتاغون مخبأة داخل علب فيتامين الأطفال.

وفي رحلة أخرى قادمة من بيروت أيضًا، تمكنت عناصر الجمارك في مطار القاهرة الدولي من ضبط راكب مصري الجنسية بحوزته 4 آلاف من أقراص الكبتاغون مخبأة داخل علب فيتامين الأطفال؛ وفق ما نشرت صحيفة "المصري اليوم".

وجرى ضبط المواد المخدرة وتوقيف المشتبه بهما في عملية التهريب.

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قادمةً من لبنان.. مصر تُحبط محاولتي تهريب كبتاغون داخل عبوات فيتامين أطفال
سبق

نجحت السلطات المصرية في ضبط محاولتي تهريب كمية من الأقراص المخدرة على متن رحلتيْ طيران قادمتين من العاصمة اللبنانية بيروت إلى مطار القاهرة الدولي.

وفي المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت، تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية لراكب مصري الجنسية قادم من لبنان، تَبَيَّن أن بحوزته 6 آلاف قرص من أقراص الكبتاغون مخبأة داخل علب فيتامين الأطفال.

وفي رحلة أخرى قادمة من بيروت أيضًا، تمكنت عناصر الجمارك في مطار القاهرة الدولي من ضبط راكب مصري الجنسية بحوزته 4 آلاف من أقراص الكبتاغون مخبأة داخل علب فيتامين الأطفال؛ وفق ما نشرت صحيفة "المصري اليوم".

وجرى ضبط المواد المخدرة وتوقيف المشتبه بهما في عملية التهريب.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
01:04 PM

قادمةً من لبنان.. مصر تُحبط محاولتي تهريب كبتاغون داخل عبوات فيتامين أطفال

على رحلتيْ طيران مختلفتين وبحوزة راكبيْن مصرييْن وتم توقيفهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجحت السلطات المصرية في ضبط محاولتي تهريب كمية من الأقراص المخدرة على متن رحلتيْ طيران قادمتين من العاصمة اللبنانية بيروت إلى مطار القاهرة الدولي.

وفي المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت، تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية لراكب مصري الجنسية قادم من لبنان، تَبَيَّن أن بحوزته 6 آلاف قرص من أقراص الكبتاغون مخبأة داخل علب فيتامين الأطفال.

وفي رحلة أخرى قادمة من بيروت أيضًا، تمكنت عناصر الجمارك في مطار القاهرة الدولي من ضبط راكب مصري الجنسية بحوزته 4 آلاف من أقراص الكبتاغون مخبأة داخل علب فيتامين الأطفال؛ وفق ما نشرت صحيفة "المصري اليوم".

وجرى ضبط المواد المخدرة وتوقيف المشتبه بهما في عملية التهريب.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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